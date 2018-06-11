Барышников стал участником тбилисского международного театрального фестиваля

ТБИЛИСИ, 11 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория /. Тбилисский международный театральный фестиваль состоится в столице Грузии с участием балетмейстера и режиссера, заслуженного артиста РСФСР Михаила Барышникова в сентябре 2018 года. Об этом сообщил в понедельник оргкомитет этого форума.

Отмечается, что на фестивале Барышников представит свою монопостановку " Бродский /Барышников". «Этот спектакль прошел с большим успехом в США, Израиле, Италии, Великобритании, Латвии и ФРГ, теперь он будет представлен в Грузии», — проинформировал оргкомитет.

Театральный форум пройдет в Тбилиси с 14 по 30 сентября. «Выступления Михаила Барышникова состоятся 14, 15 и 16 сентября на Большой сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Котэ Марджанишвили (1872-1933), он прочтет стихотворения Иосифа Бродского на русском языке, в рамках представления голос Барышникова сменяет запись с голосом Бродского», — сообщили корреспонденту ТАСС в организационном комитете фестиваля.

Постановщиком спектакля является театральный режиссер из Латвии Алвис Херманис . «Барышников и Бродский были друзьями, они познакомились в 1974 году в Нью-Йорке, их связывала тесная дружба и творческие контакты», — отметили организаторы.

Михаил Николаевич Барышников родился в Риге в январе 1948 года в семье офицера Советской Армии, среднее и музыкальное образование получил в Риге, где он начал свою творческую карьеру. В 1967-1974 годы он танцевал в Ленинградском театре оперы и балета. В 1974 году во время гастролей в составе Большого театра (Москва) в Канаде получил приглашение выступать в Американском театре балета (Нью-Йорк), где и работал в течение почти 20 лет, снимался в кинофильмах. С 2002 года является художественным руководителем созданного им в Нью-Йорке «Центра искусства Барышникова».

Театральный фестиваль проводится в Тбилиси с 2009 года, его цель — «популяризация Грузии, творческой атмосферы и культуры страны». В 2011 году этот форум стал членом Ассоциации фестивалей Европы.