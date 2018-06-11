Ещё
Самый высокий мужской оперный голос выступит 30 июня в «Аптекарском огороде»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Самый высокий мужской оперный голос выступит 30 июня в «Аптекарском огороде» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
30 июня в Театре С. А. Д. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» выступит солист с самым высоким из мужских оперных голосов — контртенор Глеб Захаров. В обновлённой программе «Шедевры музыки барокко» — барочные произведения Баха, Генделя и других великих композиторов, а также несколько сюрпризов.
Партия фортепиано — Маргарита Микитаева.
Всем зрителям — приветственное шампанское! До недавнего времени контртеноры встречались редко.
Искусство пения контртенором возродил в середине XX века Альфред Деллер (Англия). Среди известных современных контратеноров — Франко Фаджоли, Филипп Жарусски, Майкл Чанс. Первым русским контртенором считается Евгений Аргышев (1933—1992).
Чаще всего контртеноры исполняют партии героев-мужчин, изначально написанные для кастратов в эпоху барокко (например, Юлий Цезарь в одноимённой опере Генделя) или несколько позже (ранний Моцарт, Россини), мужские партии, написанные для женских голосов, а также фольклор. Композиторы XX века, в частности, Бриттен, стали писать партии специально для контртеноров.
Драматичная музыка эпохи барокко — одна из самых модных в последние годы.
Начало концерта — 19.00.
Билеты в продаже
онлайн
и в кассе сада. Стоимость — 950 рублей (включает посещение всех выставок и экспозиций сада).
Программа концертов:
Г. Пёрселл — Ария Королевы фей из оперы «Королева фей» И. С. Бах — Ария из 68 кантаты ‘Mein gläubiges Herze’ Я. Перри — ария из оперы «Эвридика» Дж. Кариссими — ‘Non posso vivere’ Л. Манча — ‘Voglio farti dire il vero’ Н. Порпора — Ария Ацисса Г. Ф. Гендель — Ария Ринальдо Г. Я. Гендель — Ария Ксеркса К. Монтеверди — Плач Ариадны Г. Пёрселл — Плач Дидоны Г. Ф. Гендель — Плач Альмирены ‘Lascia ch’io pianga’
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Самый высокий мужской оперный голос выступит 30 июня в «Аптекарском огороде» появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Как проведут День России в московских музеях На Центральном павильоне ВДНХ после реставрации открылись скульптуры рабочих и колхозниц В столице можно будет пройти тест «Принцесса на горошине»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: из какого фильма это животное?1
Почему Безруков стал так много пить15
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы59
Самые скандальные эротические сцены в истории кино16
Анна Самохина: трагическая судьба актрисы
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение