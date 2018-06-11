Самый высокий мужской оперный голос выступит 30 июня в «Аптекарском огороде»

30 июня в Театре С. А. Д. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» выступит солист с самым высоким из мужских оперных голосов — контртенор Глеб Захаров. В обновлённой программе «Шедевры музыки барокко» — барочные произведения Баха, Генделя и других великих композиторов, а также несколько сюрпризов.

Партия фортепиано — Маргарита Микитаева.

Всем зрителям — приветственное шампанское! До недавнего времени контртеноры встречались редко.

Чаще всего контртеноры исполняют партии героев-мужчин, изначально написанные для кастратов в эпоху барокко (например, Юлий Цезарь в одноимённой опере Генделя) или несколько позже (ранний Моцарт, Россини), мужские партии, написанные для женских голосов, а также фольклор. Композиторы XX века, в частности, Бриттен, стали писать партии специально для контртеноров.

Драматичная музыка эпохи барокко — одна из самых модных в последние годы.

Начало концерта — 19.00.

Билеты в продаже

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и в кассе сада. Стоимость — 950 рублей (включает посещение всех выставок и экспозиций сада).

Программа концертов:

Г. Пёрселл — Ария Королевы фей из оперы «Королева фей» И. С. Бах — Ария из 68 кантаты ‘Mein gläubiges Herze’ Я. Перри — ария из оперы «Эвридика» Дж. Кариссими — ‘Non posso vivere’ Л. Манча — ‘Voglio farti dire il vero’ Н. Порпора — Ария Ацисса Г. Ф. Гендель — Ария Ринальдо Г. Я. Гендель — Ария Ксеркса К. Монтеверди — Плач Ариадны Г. Пёрселл — Плач Дидоны Г. Ф. Гендель — Плач Альмирены ‘Lascia ch’io pianga’

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