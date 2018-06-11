Сальвадор Дали, носороги и парящие актёры: швейцарский режиссёр привёз в Екатеринбург уникальное шоу

«La Verita» — новое шоу режиссёра церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, Даниеля Финци Паски, привезли в Екатеринбург. Мы первыми побывали на генеральной репетиции, осмотрели закулисье и насладились самим шоу. Каким запомнили его мы, смотрите и читайте в нашем фоторепортаже.

Труппа Финци Паски приезжает в Екатеринбург уже не в первый раз. До этого они показывали екатеринбуржцам «Дождь», «Туман» и «Донка» (спектакль о жизни Чехова). Новое шоу труппы рассказывает о жизни Сальвадора Дали и называется «La Verita», что переводится как «истина».

Само шоу «La Verita» поставили еще в 2013 году, но премьера в России состоялась в Санкт-Петербурге лишь в январе этого года. Кроме культурной столицы право на показ шоу смогли получить только Екатеринбург и Воронеж.

Работа Даниэле Финци Паски вдохновлена занавесом, который был расписан знаменитым сюрреалистом Сальвадором Дали к балету «Безумный Тристан». Первые три года оригинальный занавес возили с собой, но теперь в спектакле используется его копия, потому что для перевозки оригинала нужно было оформлять слишком много документов, да и сама материя требовала очень бережного отношения при транспортировке.

Мы попали в театр во время приготовлений команды к первому показу в Екатеринбурге. Пока труппа отрабатывала последние действия на сцене ТЮЗа, мы осмотрели закулисье вместе с гастрольным директором Андреа Карузо и пообщались с некоторыми участниками шоу. Всего в труппе 11 актёров, техническая и монтажная команды.

— У нас в команде работают большие профессионалы, которые привыкли к переездам. Мы заранее облегчаем себе процесс адаптации, изучая сцену. Так что наша монтажная команда при помощи местных профессионалов смогла быстро подготовить сцену. Никаких проблем не возникло, — рассказала Андреа.

Все декорации, которых за кулисами мы увидели немало, умещаются в один грузовик. Коробки и сами декорации сконструированы так, чтобы их можно было компактно упаковать. Маски носорогов, лица Сальвадора Дали, огромные одуванчики, глаз, на котором будут парить гимнасты, акробатический зиг — все эти сюрреалистичные предметы зритель увидит во время спектакля.

Актёрам за время репетиции на сцене, важно отработать самые опасные действия в воздухе и остальные сложные трюки, чтобы знать особенности сцены и доверять оборудованию. Поэтому все приспособления для работы на высоте, крепежи и аппаратуру труппа возит с собой.

За два часа до выступления участники шоу начинают растягиваться и разминаться индивидуально, после чего проводят серию совместных упражнений для разминки связок, тела и, самое главное, ощущения партнера на сцене. По словам Андреа, это делается для того, чтобы настроиться на совместную работу и сконцентрироваться, ведь актёры рассказывают на сцене историю, поэтому им важно прочувствовать и перевоплотиться в своих героев.

Финци Паска воплощает в своих спектаклях сны и мечты, выстраивает близкий разговор со зрителем, показывая, что он тоже может парить, жонглировать и мечтать. Говоря о работе с режиссёром актриса Беатрис Саяд отмечает важность перехода от классической режиссуры к шоу.

— Это последовательный переход от классической режиссуры спектаклей к эффектным шоу, — говорит Беатрис.

Другой актёр шоу Роландо Тарквини в целом трактует шоу как спектакль, построенный не только на образах из жизни Сальвадора Дали, но и имеющим сюжетную линию, вынуждающую зрителя задуматься о том, что есть правда и ложь в его жизни.

Увидеть это необычное шоу вживую можно будет в Театре юного зрителя 12 и 13 июня.