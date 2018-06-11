«Radio and Juliet» на сцене НОВАТа

«Интересно, кто собрался в зрительном зале: любители современной хореографии или поклонники британской рок-группы?» — рассуждала я, включив видеозапись спектакля, сделанную в Мариинском театре. Сама, безусловно, относилась к первой из вышеназванных «конфессий» и даже не думала менять приоритеты. Шекспировский сюжет с видоизменённым названием — «Radio and Juliet» — привлек внимание сразу, как только в сети появились первые упоминания о танцевальной новинке. Давно это было. С тех пор хотела посмотреть спектакль целиком, пусть даже и сидя у экрана монитора. Желание видеть слияние современного танца и всем известной истории любви, рассказанной на новый лад, не давало покоя. А вот композиции группы «Radiohead», сопровождавшие хореографические наброски, меня интересовали меньше всего. Твердо решила воспринимать их в фоновом режиме, но что-то пошло не так…

Спектакль «Radio and Juliet» в 2005 году создал Эдвард Клюг — художественный руководитель балета Словенского Национального театра в Мариборе, ныне — известный хореограф-постановщик, обладатель национальных и международных наград и номинант Российской театральной премии «Золотая Маска». На мой взгляд, Эдвард Клюг — постановщик самобытный и, уж точно, не консервативный. Его подход к танцу меняется с годами, но отрывки из любых спектаклей мастера неизменно заставляют ахнуть. Могла бы догадаться, что замена имени возлюбленного в названии самой печальной на свете повести произошла неспроста. Она была продиктована значимостью музыкального сопровождения — тем, чем я хотела пренебречь, но не смогла. Уже через пять минут просмотра, пришло осознание того, как сильно характер, аранжировка и даже текст композиций могут влиять на хореографию. Эти прописные истины я знала и раньше, но относились они лишь к классической музыке. Точнее, я так решила и постановила. Видимо, хореограф давно слушал альбомы «Radiohead», потому так виртуозно сумел объединить рок-музыку, балет и драматический сюжет. На сцене я увидела четкость и отточенность линий, бешеную скорость движений и то, без чего ни одна история любви существовать не может — сумасшедшие эмоции, переданные посредством пластики. Для меня этот спектакль — уникальный. Как правило, рассказывая о балетах, говорю от первого лица: увидела, прониклась, разгадала и так далее. Но, в данном случае, взаимодействие началось по-другому. Глазом не успела моргнуть, как спектакль «дотронулся» и его «прикосновение» я, буквально, почувствовала кожей. А ведь это была всего лишь видеозапись…

13 и 14 июня на сцене НОВАТа состоятся премьерные показы двух постановок Эдварда Клюга — «Radio and Juliet» («Радио и Джульетта») и «Ssss» («Шепот»). Во время творческой встречи со зрителями руководитель балетной труппы — Денис Матвиенко — рассказал о том, чего стоит ждать от новых для театра спектаклей. Итак, слушаем:

Денис Матвиенко затронул и тему привлечения молодежи к искусству танца, рассказав случай из жизни:

«Помню, как в Киеве на спектакль «Radio and Juliet» пришли готы — молодые люди с черными ногтями, волосами… Они не знали, что такое балет, зато хорошо знали музыку Тома Йорка (вокалиста группы «Radiohead» -прим. авт.). На последующих встречах со зрителями эти ребята спрашивали о том, с чего начать знакомство с балетом, понимаете? Постановка стала проводником молодежи в мир театра и это очень важно».

Увидеть два совершенно разных одноактных балета за один вечер — удача не только для молодежи, но для людей всех возрастов. Повезло все-таки зрителям НОВАТа. Не скрою, имя Эдварда Клюга пугающе влечет в Новосибирск и меня. В 2017 году на сцене театра появилось детище этого хореографа — «Пер Гюнт». Уже тогда я задумала улизнуть на пару дней из родного города в столицу Сибири. Когда-нибудь наступит развязка этой истории: шелестя черным подолом, я вновь войду в величественный зал НОВАТа. Дождусь третьего звонка и подумаю: «Пять минут до начала. Время пошло…».