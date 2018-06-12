Картина оживет в танце. Платоновфест показал французский спектакль «Фреска»

Хореографическую постановку «Фреска. Картина на стене» французской компании «Балет Прельжокажа» совместно с Национальным хореографическим центром Экс-ан-Прованса впервые показали в России в рамках Платоновского фестиваля искусств. Премьера постановки прошла 11 июня на сцене Воронежского театра оперы и балеты.

Сила образа в пластике

Свет потух, и сцену постепенно начинает окутывать легкая дымка, сквозь которую пробираются двое мужчин — уставшие путники, которые по воле случая забрели в монастырь. Что их там ждет? Где заканчивается реальность и начинается вымысел? Французский хореограф Анжелен Прельжокаж переносит зрителей в мир китайской сказки и раскрывает «сверхъестественную» силу живописи.

«В основу спектакля Прельжокажем была положена китайская сказка «Картина на стене». Это история о двух путешественниках, которые забрели в монастырь и встретили там монаха. Он и провел их к фреске. То, что они увидели, настолько поразило одного из путешественников, что ему захотелось проникнуть внутрь фрески, стать ее частью и отправиться в самое необычное путешествие в его жизни. На это его вдохновила одна из изображенных на фреске девушек», — объясняет репетиционный помощник «Балета Прельжокажа» Сесиль Медур.

Танцоры настолько искусно владеют своим телом, что местами кажется, будто они плывут по воздуху, сливаясь с музыкой — то тихой и мелодичной, то резкой и громкой. Классический балет умело переплетается с экспрессионисткой пластикой современного танца и элементами дальневосточной культуры тела. Зрители переживают вместе с героями весь спектр чувств — любовь, страх, расставание.

Вдохновляясь культурой

В постановке задействовано десять танцоров — пять мужчин и пять женщин. Чтобы проникнуться китайской культурой, артисты обращались к местному фольклору.

«Анжелен Прельжокаж давал нам возможность прочитать различные версии не только сказки «Картина на стене», но и других, потому что в зависимости от китайского региона они отличаются манерой написания. Но самое интересное, что даже несмотря на смену персонажей, основной смысл и символика оставались одинаковыми, — рассказывает танцор Мариус Делькур. — Когда мы выходили на репетиции, создавалось ощущение, будто мы сами несем эту сказку. Анжелен Прельжокаж дал нам всё для того, чтобы мы прочувствовали эту историю, как можно полней».

По словам артистов, спектакль «Фреска», созданный в 2016 году, ориентирован, в первую очередь, на молодую аудиторию. Для этого режиссер использовал все необходимые атрибуты –электронную музыку, проекции на экране, игру теней и света.

Интернациональный состав

Любопытно, что в труппе французского театра — артисты разных национальностей. Среди них есть и французы, и канадцы, и австралийцы, и японцы, и русские. Так, например, в интернациональный «Балет Прельжокажа» попала танцовщица из Уфы Нурия Нагимова

«Я закончила Московскую академию хореографии, затем 10 лет проработала в Большом театре, пока меня не забрал к себе в труппу Анжелен Прельжокаж. В 2009 году он реализовал совместно с Большим театром проект, в котором приняли участие по 10 человек из Большого и компании Прельжокажа. Среди них оказалась и я. С этим спектаклем мы успешно откатали полгода по Европе. И тогда я поняла, что мне очень интересен современный танец, захотелось остаться и продолжить работать в этом направлении».

Увидеть «Фреску» воронежцы смогут еще и во вторник, 12 июня. А 14 июня танцоры «Балета Прельжокажа» продемонстрируют зрителям Платоновского фестиваля свою постановку «Playlist#1», состоящую из отрывков самых известных балетов Анжелена Прельжокажа, сформировавших всемирную славу французского хореографа.