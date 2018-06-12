Актриса Алиса Гребенщикова празднует юбилей

12 июня актриса, прославившаяся благодаря независимому кино и авторским театральным постановкам, отмечает знаковую дату. На счету Алисы Гребенщиковой 56 ролей на экране и более трех десятков театральных работ. Слава легендарного отца никак не помешала девушке, тем более, что они работают в разных жанрах. Как обладательнице нестандартной внешности, Алисе не приходилось рассчитывать на стереотипные роли в модных сериалах и блокбастерах. Она пробивала себе дорогу в профессиональным вершинам при помощи своих упорства, врожденного таланта и прекрасной театральной школы, которую актриса получила в СПбГАТИ.

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Алиса воспитывает сына Алексея, которого родила от продюсера Сергея Дондуряна. Отец не пожелал участвовать в судьбе своего отпрыска и бросил Гребенщикову. Однако она уже давно не испытывает дискомфорта по этому поводу. «Я знаю, что уже не буду встречаться с такими мужчинами, не буду строить вот такие отношения, потому что сейчас я намного взрослее. И у меня нет ощущения, что я несчастный человек», — рассказывала актриса в интервью.

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Следует отметить, что Алеша повлиял на литературные предпочтения мамы и на ее выбор ролей в спектаклях. В репертуар Алисы органично вплелись такие постановки как «Ежик и медвежонок» и «Слон Хортон», моноспектакли, которые артистка исполняет в театре «Практика», а среди ее любимых книг преобладают сказки.