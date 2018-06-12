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В театральном параде по Воронежу прошли преобразившиеся пушкинские герои
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В театральном параде по Воронежу прошли преобразившиеся пушкинские герои 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В День России, 12 июня, по улице Кирова прошел театральный парад-дуэль «Пушкинские игры» Платоновского фестиваля искусств.
Темой уличного спектакля стали произведения Александра Пушкина, биография поэта и мифы, связанные с его личностью. Поэт и его герои перенеслись в XXI век и вышли на улицы современного города. Преображенные эпохой интернета пушкинские герои выглядели непривычно — гротескная Русалка, Борис Годунов за диджейским пультом, Дубровский в окружении чучел и даже воображаемый Александр Сергеевич, каким бы он мог стать, если бы не погиб на дуэли.
Над концепцией парада работала арт-группировка КТОМЫ под руководством известного театрального художника Анастасии Нефёдовой:
«В нашем параде есть сквозное действие, что редко встретишь в уличных шествиях. Помимо того, что в каждой группе есть свои сюжеты и действия, так еще и существует общая нить, которая пронизывает всех участников. Так и родилась идея метафизической дуэли между Пушкиным-Творцом и Пушкиным-Человеком. А зрители становятся секундантами».
Помимо профессиональных артистов в параде приняли участие воронежцы, которые прошли кастинг и стали частью масштабного действия. Среди них оказались джамперы, ходулисты, скейтеры, певцы, танцоры и сопровождавшие маленького Пушкина афроамериканцы.
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