В театральном параде по Воронежу прошли преобразившиеся пушкинские герои

В День России, 12 июня, по улице Кирова прошел театральный парад-дуэль «Пушкинские игры» Платоновского фестиваля искусств.

Темой уличного спектакля стали произведения Александра Пушкина, биография поэта и мифы, связанные с его личностью. Поэт и его герои перенеслись в XXI век и вышли на улицы современного города. Преображенные эпохой интернета пушкинские герои выглядели непривычно — гротескная Русалка, Борис Годунов за диджейским пультом, Дубровский в окружении чучел и даже воображаемый Александр Сергеевич, каким бы он мог стать, если бы не погиб на дуэли.

Над концепцией парада работала арт-группировка КТОМЫ под руководством известного театрального художника Анастасии Нефёдовой:

«В нашем параде есть сквозное действие, что редко встретишь в уличных шествиях. Помимо того, что в каждой группе есть свои сюжеты и действия, так еще и существует общая нить, которая пронизывает всех участников. Так и родилась идея метафизической дуэли между Пушкиным-Творцом и Пушкиным-Человеком. А зрители становятся секундантами».

Помимо профессиональных артистов в параде приняли участие воронежцы, которые прошли кастинг и стали частью масштабного действия. Среди них оказались джамперы, ходулисты, скейтеры, певцы, танцоры и сопровождавшие маленького Пушкина афроамериканцы.