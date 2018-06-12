В Новороссийске объявили лауреатов Фестиваля театров малых городов России

МОСКВА, 12 июня. / ТАСС /. Лауреатов XVI Фестиваля театров малых городов России объявили в Новороссийске, где смотр проходил с 4 по 11 июня. По традиции спектакли-победители покажут в Москве, на сцене Театра наций, сообщила ТАСС пресс-атташе Театра наций Юлия Гирба.

Собеседница агентства отметила, что Фестиваль театров малых городов России — одно из главных направлений деятельности Театра наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».

"За годы своего существования этот авторитетный театральный форум стал неотъемлемой частью театральной карты России. С 2010 года по инициативе художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова фестиваль стал ежегодным", — напомнила Гирба.

В этом году фестиваль проходил в городе-герое Новороссийске Краснодарского края. На форуме было представлено 16 творческих коллективов, в числе которых театры из Краснодарского края и Свердловской области, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Удмуртии, Красноярского края. «Впервые в конкурсной программе приняли участие театры из Минзелинска, Тары, Кинешмы, Нижнего Тагила, Мичуринска», — проинформировала собеседница ТАСС.

Она также сообщила, что жюри этого года, которое возглавил народный артист России Игорь Скляр , в понедельник огласило свой вердикт.

Лауреаты

Согласно регламенту конкурса, было выявлено два главных победителя. Гран-при за «Лучший спектакль малой формы» получил спектакль «Мертвые души» по мотивам поэмы Н. В. Гоголя Городского драматического театра «Поиск», город Лесосибирск, Красноярский край. Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» присужден спектаклю «Смерть Тарелкина» Серовского театра драмы им. А. П. Чехова, город Серов, Свердловская область.

В номинации «Лучшая женская роль» также оказалось две победительницы, выступившие, кстати, в одном спектакле. Ими стали Александра Комлева (за роль Анны в спектакле «Карл и Анна» Русского драматического театра «Мастеровые», город Набережные Челны, Республика Татарстан) и Анна Дунаева (за роль Марии в спектакле «Карл и Анна» Русского драматического театра «Мастеровые», город Набережные Челны, Республика Татарстан).

Приз «За лучшую мужскую роль» достался Дамиру Салимзянову , сыгравшему в спектакле «Вино из одуванчиков» Глазовского драматического театра «Парафраз», город Глазов, Удмуртская Республика.

Также вручили призы главы МО города Новороссийск, специальные дипломы и призы жюри и Ассоциации театральных критиков.

О фестивале

Первым адресом Фестиваля театров малых городов России была Москва. В 2004 году пятый по счету смотр переместился в город Лысьва, впоследствии четырежды принимавший фестиваль.

В 2011 году местом проведения смотра был выбран город Балаково, затем «столицами» Фестиваля театров малых городов становились Пятигорск, подмосковные города Коломна, Зарайск и Дубна, а также город Вольск Саратовской области и город Тобольск Тюменской области.

В этом году фестиваль проходил в городе-герое Новороссийске Краснодарского края.

Следующий, XVII Фестиваль театров малых городов России пройдет в городе Волжский Волгоградской области.