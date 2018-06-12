Кто родился 12 июня

Владимир Казимирович Кравченко (54 года), член Комитета Совета Федерации по экономической политике. Являлся председателем правления Ассоциации оборонно-спортивных клубов Томской области, областной организации Российского союза ветеранов Афганистана. Избирался депутатом Законодательной Думы Томской области. С октября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Томской области.

А ещё в этот день родились:

Александр Алексеевич Романенко (59 лет), председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания. Возглавлял совхоз «Павловский», ЗАО «Колыванское» (Алтайский край). Неоднократно избирался депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, возглавлял комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике. 6 октября 2016 года был избран председателем регионального парламента.

Ахмед Абу аль-Гейт (76 лет), генеральный секретарь Лиги арабских государств . Работал в министерстве иностранных дел Египта, прошёл путь от атташе до министра иностранных дел. В 2016 году был утверждён на пост генерального секретаря Лиги арабских государств.

Автор книги «Моя исповедь — внешняя политика Египта в 2004-2011 гг.».

Вячеслав Иванович Полунин (68 лет), актёр, режиссёр, клоун. Народный артист РФ. В 1968 году во Дворце культуры им. Ленсовета создал студию пантомимы, из которой впоследствии вырос Клоун-мим-театр «Лицедеи». За время своего существования были созданы спектакли: «Фантазеры», «Чурдаки», «Асисяй-ревю», «Катастрофа», музыкальная миниатюра «Блю-Блю-Блю-Канари».

Вячеслав Полунин — один из организаторов и руководителей международного фестиваля уличных театров «Караван мира». Но недавнего времени актёр возглавлял Большой государственный цирк на Фонтанке (Санкт-Петербург).

Полунин снялся в фильмах: «Четыре клоуна под одной крышей», «Как стать „звездой“, „Убить дракона“, „Привет, дуралеи!“ и др.

Марина Тимофеевна Семёнова (1908-2010), советская балерина. Народная артистка СССР. Была артисткой Ленинградского государственного академического театра оперы и балета (ныне — Мариинский театр) и Большого театра. На сценах этих театров исполнила главные партии в балетах „Лебединое озеро“, „Спящая красавица“, „Баядерка“, „Раймонда“, „Жизель“ и других.

Михаил Ефимович Кольцов (1898-1940), советский журналист, писатель и общественный деятель. Настоящая его фамилия — Фридлянд. Работал в отделе печати Наркомата иностранных дел, был специальным корреспондентом нескольких периодических изданий, в том числе газеты „Правда“

По инициативе Михаила Кольцова было возобновлено издание журнала „Огонёк“ . Он стал создателем журналов „За рубежом“, „За рулём“ и „Советское фото“.

Михаил Кольцов написал около 2 тысяч статей на различные актуальные темы внутренней и внешней политики СССР.

Журналист был арестован в декабре 1938 года по обвинению в антисоветской троцкистской деятельности и в участии в контрреволюционной террористической организации. В феврале 1940 года он был расстрелян.

Михаил Кольцов был реабилитирован посмертно в декабре 1954 года.