Елена Подкаминская: роль ее ног в стремительной карьере

То, что она станет актрисой, Елена знала с детства. Причем эта мечта появилась в столь раннем возрасте, что сама Елена и не помнит, что именно послужило причиной. Но по-настоящему ощутила себя актрисой она уже во время учебы в театральном институте. Елена работала над ролью глухонемой девушки и в какой-то момент неожиданно почувствовала, что героиня будто бы поселилась в ней самой. «Я вдруг поняла, что нашла образ и могу в нем свободно существовать. Я знаю эту девушку: ее пластику, суть, взгляд, ее дыхание. Когда я выходила на сцену, я 'попадала» в свою героиню. И ловила сумасшедшее ощущение. Это огромное актерское счастье — быть свободным в том образе, который ты играешь. Наверное, тогда я почувствовала, что могу быть актрисой«, — вспоминает Елена в интервью.

Свою творческую биографию Елена Подкаминская начала в 2001 году в Театре сатиры. Причем с неожиданного ввода. Худрук театра Александр Анатольевич Ширвиндт , посмотрев на Елену Прекрасную, практически сразу ее раздел и дал роль проститутки в 'Трехгрошовой опере». «Это нормальное состояние актрисы, которая пришла и приняла первый сценический удар», — смеялась позже Подкаминская. А потом в театр в качестве зрителя пришел один из артистов «Квартета И» Алексей Барац. И после этого визита сказал Славе Хаиту: «Там неплохие ноги по сцене бегают, давай их возьмем».

Так Елена попала в спектакль «Быстрее, чем кролики», в ходе работы над которым познакомилась с режиссером Димой Дьяченко, который сначала пригласил актрису в фильмы «О чем говорят мужчины» и «О чем говорят мужчины-2», а позже, когда Елена уже родила свою первую дочь Полину, Дмитрий предложил сыграть актрисе стерву в сериале «Кухня». «Я толком даже не понимала, во что вхожу, но как-то вошла, — вспоминает актриса. — Кормила ребенка, снималась, а потом этот проект стал таким прекрасным, всеми любимым и у нас в стране, и, как оказалось, за ее пределами. Так что ноги, как вы понимаете, меня очень выручили».

Сегодня у Подкаминской подрастают уже две дочери, а сериал даже перекочевал в качестве киноверсии на большой экран. Однако, несмотря на успешную карьеру, Подкаминская уверяет, что для нее на первом месте семья. Полину актриса родила, будучи в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. Однако три года назад стало известно, что супруги после девяти лет совместной жизни приняли решение расстаться. Об этом сама актриса, чтобы остановить волну кривотолков, рассказала в эфире одной из телепередач. По ее словам, муж стал слишком ревновать ее к работе. И взвесив все за и против, Елена поняла: работа для нее на данный момент важнее. Скорее даже так: жить рядом с человеком, который не чувствует ее желаний, не разделяет с ней мечтаний, ей неинтересно. Поэтому она и приняла решение уйти, как бы тяжело ей это ни было.

Тем не менее и после развода Елене удалось сохранить хорошие отношения с Александром. «Слава богу, мы с папой Полины полностью совпали в отношении к ребенку и воспитываем его в любви, в доброте, в доверии к миру и открытости к людям, — говорит Елена. — Все это в трудной ситуации развода помогло нам полностью исключить перенос на ребенка какого-то негатива, переживания ею каких-то отрицательных отношений. И мои новые отношения она приняла по-дружески и очень естественно».

В новых отношениях с бизнесменом Денисом Гущиным в августе прошлого года Елена родила второго ребенка — тоже дочь, которую назвали Евой. Причем свою беременность актриса долго скрывала от публики — как призналась позже Елена, ей хотелось уберечь близких людей от сплетен. К тому же отца будущего малыша не привлекала публичность. И лишь несколько месяцев спустя стало известно, что Подкаминская сыграла свадьбу с отцом Евы, не афишируя этот факт.

После рождения второй дочки Подкаминская, как и следовало ожидать, не стала засиживаться дома и практически сразу вышла на работу — она много играет в театре, да и кинопремьер с ее участием достаточно (например, третья часть фильма «О чем говорят мужчины»). Причем Елена, выйдя из декрета, удивила буквально всех — продемонстрировала точеную фигуру и все те же красивые стройные ноги. А вот кое-что «лишнее» появилось исключительно в правильных местах. «Что скрывать, округлости в нужных местах меня, как кормящую маму, очень радуют», — говорила тогда сама Подкаминская. И хотя актриса «винит» в своих прекрасных формах исключительно наследственность и тонкую кость, все же признает, что серьезно занимается йогой и тщательно следит за рационом — например, вместо пирожных в качестве лакомства она может позволить себе один финик и совсем уж редко — яблочный или вишневый штрудель.