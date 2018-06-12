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Оперный певец Йонас Кауфман выступит в Москве в сентябре
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Оперный певец Йонас Кауфман выступит в Москве в сентябре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского 15 сентября выступит один из самых востребованных теноров в опере Йонас Кауфман, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Йонас Кауфман — один из самых востребованных теноров в современной мировой опере — выступит в столице 15 сентября. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского артист исполнит знаменитые арии из опер Пуччини, Верди, Массне, Бизе и других композиторов», — говорится в сообщении.
Он выступит в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под руководством Павла Когана и управлением дирижера Йохена Ридера.
Как отметили организаторы, больше половины покупателей не сдали билеты на отмененный концерт 31 декабря и ждали новой даты. По ним зрители смогут попасть на выступление 15 сентября. Возвращенные билеты можно будет приобрести в кассе промоутера.
Знаменитого тенора Йонаса Кауфмана называют важнейшим немецким оперным певцом со времен Фрица Вундерлиха. В его репертуаре арии из «Вертера» Жюля Массне, «Тоски», «Травиаты» и «Манон Леско» Джакомо Пуччини, «Валькирии» и «Парсифаля» Рихарда Вагнера, «Кармен» Жоржа Бизе, «Дона Карлоса» и «Отелло» Джузеппе Верди и другие.
Кауфман — обладатель множества международных наград и премий, среди которых звания «Певец года» по версии Opernwelt (2009) и International Opera Awards (2013). Кавалер ордена Искусств и литературы (Франция) и ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
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