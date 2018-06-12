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В Кургане ждут «Отца Сергия»
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В Кургане ждут «Отца Сергия» 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
21 июня в Курганском областном драматическом театре назначен показ фантасмагории жизни «Отец Сергий». Пьесу к одноименной повести Л. Н. Толстого написала современный драматург Ася Волошина. Это не первое произведение писателя, которое режиссер Денис Хуснияров ставит на сцене.
По информации, пресс-службы театра, в спектакле «Отец Сергий» режиссер обещает показать этапы духовного становления главного героя, его борьбу с грехом. Степану Касатскому, который будет играть роль главного героя, предстоит пройти трудный путь смирения, терзания сомнениями, похотью. Но не «подвиги» помогут герою найти самого себя. Режиссер предлагает современному человеку задуматься над глубокими вопросами о смысле бытия, определить какую миссию несет каждый из нас.
Отметим, что постановка «Отец Сергий» станет первым духовно-просветительским проектом театра. Благодаря выигранному президентскому гранту спектакль смогут увидеть подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а после просмотра на базе дискуссионного клуба с участием руководителя литературно-драматургической части театра Татьяны Масленниковой и приглашенных психологов — разобраться в основных идеях произведения и наглядно увидеть, как нужно справляться с проблемами и преодолевать жизненные трудности.
Курганские театралы с нетерпением ждут премьеры. Среди ценителей ходят разговоры, что «Отец Сергий» будет таким же животрепещущим и неоднозначным, как «Морфий». Кстати, билеты на премьеру разлетаются, как горячие пирожки.
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