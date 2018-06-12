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Главный режиссер театра «Парафраз» из Удмуртии стал лауреатом Фестиваля театров малых городов России
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Главный режиссер театра «Парафраз» из Удмуртии стал лауреатом Фестиваля театров малых городов России 

Izhlife 38 минут назад
Фото: Izhlife
Главный режиссер театра Парафраз, заслуженный деятель искусств Удмуртии Дамир Салимзянов стал лауреатом Фестиваля театров малых городов России в номинации Лучшая мужская роль. Об этом сообщили на официальной странице театра Вконтакте. Отметим, Фестиваль театров малых городов России проходил в Новороссийске с 4 по 11 июня. Смотр постановок проводился при поддержке Министерства культуры России и благотворительного фонда Евгения Миронова Театральные инициативы. Всего на форуме было представлено 16 творческих коллективов. Театр Парафраз из Удмуртии получил еще две награды за спектакль Вино из одуванчиков. Артисту театра, народному артисту Удмуртии Игорю Павлову за роль Тома вручили специальный диплом председателя жюри, народного артиста России Игоря Скляра. Кроме этого, Парафраз наградили специальным призом от Ассоциации театральных критиков за свободу в театральном деле. Напомним, спектакль Вино из одуванчиков в 2017 году пропал в лонг-лист Национальной театральной премии Золотая маска.
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