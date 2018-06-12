Кто стал лауреатом Госпремии России

Каждый год 12 июня Владимир Путин в Кремле вручает Государственные премии в области науки и технологий, искусства и литературы, а также гуманитарной деятельности. Её лауреатами становятся самые уважаемые граждане страны, чья деятельность вызывает всеобщее признание.

Кто и за что удостоился высокой государственной награды — рассказывает News.ru.

Юрий Темирканов возглавляет Санкт-Петербургский симфонический оркестр. Он сделал его одним из лучших в Мире.

Известный дирижёр родился в Нальчике в 1938 году в семье ректора педагогического университета. Определяющим для судьбы Темирканова стало знакомство его семьи с Сергеем Прокофьевым . Во время войны в Нальчик эвакуировали многих представителей творческой интеллигенции, и великий композитор был среди них. Он сдружился с отцом Темирканова и часто заходил в их дом, рассуждая о музыке и рассказывая интересные истории.

kremlin.ru Юрий Темирканов (слева)

Юрий Темирканов поступил в музыкальную школу в класс скрипки к великолепным педагогам. Затем юный музыкант отправился в Ленинград, чтобы поступить в школу при консерватории. Он пошёл в класс альта к Григорию Гинзбургу и стал посещать уроки по дирижёрскому мастерству. Закончил дирижёрский факультет Ленинградской консерватории, а позже и аспирантуру.

Его дирижёрский дебют состоялся в 1965 году в Ленинградском малом театре, он дирижировал оперой Верди «Травиата». За свою долгую музыкальную карьеру Темирканов работал во многих театрах, был приглашённым дирижёром в Большом театре.

Лауреат Государственной премии СССР 1976 и 1985 годов, народный артист СССР.

Один из ведущих хореографов Мира, создатель собственного театра и академии танца.

Эйфман в 1964 окончил хореографическое училище в Кишинёве, а в 1972 году завершил обучение на балетмейстерском отделение Ленинградской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Борис Эйфман

Свой первый балет поставил в 1970 году, и с того момента каждую его новую работу зрители и критики ждут с интересом и нетерпением. Его постановки любят и уважают во всём мире. Эйфман — первый балетмейстер в Советском Союзе, который стал ставить балеты по композициям рок-групп, таких как Yes и Pink Floyd. Кроме того, постановщик смело комбинировал академическую и безпуантовую хореографию. Эти новшества стали его визитной карточкой

В 1977 году при Ленконцерте Эйфман создал свой театр, который назывался «Новый балет», а позднее был переименован в Санкт-Петербургский государственный академический театр, которым руководит по сей день. В настоящее время в Санкт-Петербурге завершается строительство Дворца танца Бориса Эйфмана и Санкт-Петербургского детского театра танца при Академии танца Бориса Эйфмана.

правительства Российской Федерации. Свою заслуженную награду получила и директор Музея Мирового океана в Калининграде Светлана Сивкова. Она не только руководит музеем, но и является председателем Ассоциации «Морское наследие России» и заместителем председателя Межведомственной комиссии по морскому наследию при Морской коллегии

Президент РФ Владимир Путин (справа) и Светлана Сивкова

Сивкова родилась в 1957 году в городе Советск Калининградской области. В 1979 окончила географический факультет Калининградского университета. После университета работала секретарём, позже — научным сотрудником Калининградского исторического музея. Там она занималась темой, связанной с историей исследовательского судна «Витязь», что определило всю её дальнейшую судьбу.

В 1990 году, «Витязь» оказался на грани уничтожения — после одиннадцатилетнего простоя в доке этот великий исследовательский корабль оказался никому не нужен. Молодой сотруднице музея с группой единомышленников удалось отбить «Витязя» и добиться его постановки на баланс министерства культуры

Таким образов в 1990-м году был основан музей Мирового Океана — первый музей, имеющий на своем балансе корабли-экспонаты. Сейчас этот музей по праву считается гордостью России.

Коллектив учёных научно-исследовательского центра «Кристаллографика и фотоника» Академии наук РФ внёс поистине огромный вклад в исследование химических молекулярных «конструкторов» — способов математического исследования химической реакции с последующей визуализацией.

ТАСС/Михаил Метцель

Михаил Алфимов

Эти исследования помогают создавать новейшие соединения и материалы, поскольку такой способ моделирования позволяет просчитывать и предсказывать дальнейшие реакции.

Алфимов, Громов и Чибисов — выпускники лучших университетов Советского Союза, почётные члены Российской академии наук. Они не только самоотверженно развивают химическую науку, но и передают свои уникальные познания ученикам.

Знаменитый советский и Российский врач-эндокринолог Иван Дедов и биоинженер Евгений Рогаев удостоены награды за обнаружение генов, ответственных за наследственные болезни.

kremlin.ru Иван Дедов

Это открытие позволило глубже понять причину многих тяжёлых заболеваний, а также начать разработку методик лечения наследственных заболеваний.

Они являются «звёздными» врачами, которые не только внесли вклад в исследование различных болезней, но и разработали собственные эффективные методики лечения. Помимо исследований, направленных на спасение жизней и достижение более глубокого понимания первопричин заболеваний, Дедов и Рогаев передают свой бесценный опыт студентам.

Свою награду получит поразительно энергичная и деятельная Ирина Антонова — замечательный советский и российский искусствовед, которая с 1961 по 2013 год возглавляла Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, а с 2013 года является президентом музея.

АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Под руководством Антоновой музей значительно расширил экспозицию, стал современнее, и в данный момент он является одним из лучших в мире. Искусствоведы со всей планеты стекаются в Россию, чтобы посетить великолепную экспозицию. Также президент ГМИИ является инициатором множества уникальных выставок, показанных в Москве при содействии крупнейших зарубежных музеев и частных коллекционеров.

Несмотря на свой солидный возраст (Антоновой 96 лет), Ирина Александровна продолжает активно работать, сама ездит за рулем. Сегодня Ирину Антонову можно смело назвать настоящей легендой российского искусствоведения и музейного дела.