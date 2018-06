Борис Эйфман — экспериментатор, новатор, самородок

В День России президент Владимир Путин вручил россиянам государственные премии за выдающиеся достижения. В числе лауреатов — художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман . Госпремию он получает уже второй раз, сообщает корреспондент «МИР 24» Лена Петревска.

Академия танца — детище Бориса Эйфмана. Здесь все, как на протяжении всей карьеры мечтал балетмейстер, — маленькие артисты изучают танец от классики и джаза до современных и даже уличных стилей.

«Мы хотим воспитать новое поколение творцов, новое поколение творческих личностей, нацеленных на служение искусству. Наша задача — создать не только универсальное тело, которое может выполнить любую задачу хореографа, но и личность», — говорит народный артист России Эйфман.

Это сегодня Бориса Эйфмана называют театральной легендой, а в начале 1970-х годов его приняли не все. Эйфман — один из первых соединил классику с беспуантовой хореографией.

«Это было смело, это было ни на кого не похоже. Появился человек, которого называли исключительно самородок. Считали, что не ему надо учиться, а у него надо учиться. Потому что природный дар был помножен на невероятную целеустремленность и нечеловеческую работоспособность. Старожилы консерватории вспоминают, что он приходил к семи утра и уходил последний», — говорит историк балета Янина Гурова.

В то время когда все преклонялись перед русским классическим балетом, Эйфман стал создавать собственные, ни на что не похожие спектакли по произведениям Достоевского, Толстого, Куприна.

«У Бориса Яковлевича есть свой почерк, есть очень удачные спектакли, с моей точки зрения, просто шедевральные, которые должны идти в разных театрах страны обязательно. Потому что это прежде всего режиссерское феноменальное прочтение», — говорит народный артист России Николай Цискаридзе

Эйфман открыт экспериментам и любит удивлять. В 2015 году его артисты исполнили танец из балета Up and Down перед поездкой на гастроли прямо в аэропорту.

Сегодня на его спектакли не достать билетов. Публика готова стоять в проходе только чтобы увидеть, как актеры Театра Бориса Эйфмана в танце проживают свои роли.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ