В Оренбурге открылись «Большие гастроли» театра им. Еромоловой

С сегодняшнего дня в Оренбурге на гастролях находится московский театр им. Ермоловой. Художественный руководитель театра — народный артист России Олег Меньшиков дал пресс-конференцию перед началом спектакля «Медь».

Гастроли театра Ермоловой в Оренбурге

Напомним, в прошлом году оренбургский зритель уже имел удовольствие принимать эту постановку во время фестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард». На сей раз в рамках благотворительного проекта «Большие гастроли» актер и режиссер Олег Меньшиков представит театралам Оренбурга и Орска спектакли «Медь. Оркестр мечты», «1900» и «Гамлет». Он сразу оговорился, что существенных изменений с прошлого года спектакль не претерпел, но ясно что это не главное — на спектакль сможет попасть больше людей, ведь не все желающие смогли увидеть постановку годом ранее.

К слову о ценах на билеты. Как известно, «Большие гастроли» — проект благотворительного фонда Алишера Усманова . Часть билетов можно было получить бесплатно, вовремя отмониторив гастроли на сайте фонда. Остальное было в продаже. Цены «ходили» в пределах от 1000 до 4500 рублей. Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко и Олег Меньшиков здесь же «сверили часы» и констатировали, что даже эти цены ниже московских (а разговоры о том, что цены на благотворительное мероприятие завышены и идут по уровню столичных ходили с самых первых анонсов гастролей).

Олег Меньшиков о спектакле 1900

По словам Меньшикова, второй спектакль — «1900», где он является единственным актером, — тот самый, что поможет понять язык театра Еромоловой:

«Спектакль может понравиться или не понравиться, но именно это и есть наш театр».

Также актер и режиссер отметил, что выбор программы никто не диктовал и тем более никто не делал скидку на «репертуар для малых городов» — поймет местный зритель эти спектакли или нет — скоро узнаем.

Олег Меньшиков о «Гамлете»

И несколько слов о «Гамлете» и Александре Петрове . По мнению Олега Меньшикова, лучший… или вернее наиболее отражающий суть перевод этой трагедии еще не написан.

«Я много читал о Шекспире. Его пьесы играли даже матросы в порту. Представьте его популярность и его близость для своего времени. При всем моем глубоком уважении к Борису Пастернаку , в его тексте читателя слишком уводили в драму» — такой была основная мысль режиссера, когда он отвечал на вопрос об экспериментах над текстом и спектаклем «Гамлет».

Об Александре Петрове худрук театра Еромоловой говорил, исполненный уважением. В нем он нашел уникального «героя-неврастеника», которого ему как режиссеру не хватало:

«То есть сегодня он пишет стихи, завтра ломает мебель, послезавтра его снова не узнать. И все это происходит в нем «без расписания», а потому что сейчас он так чувствует».

Напомним, спектакль «Медь» ждет оренбуржцев сегодня, 12 июня, завтра зритель увидит «1900» и 15 июня на сцену выйдет Александр Петров в роли Гамлета.