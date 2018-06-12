Советский район отметил День города в парке им. Пушкина

Около 400 человек собралось отпраздновать День города и День России, 12 июня, в парк им. А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент Newsroom24 с места событий.

На мероприятие «Нижний Новгород — краса России» собрались представили детских и взрослых коллективов Советского района.

Для них были подготовлены танцевальные и музыкальные номера солистов театра оперы и балета, студентов Нижегородского музыкального училища, воспитанников детской школы №6 им А. А. Касьянова.

Также в этот день прошел праздник «Фестиваль красок».

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению игрушек из воздушных шаров и букетов из конфет.