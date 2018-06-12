Как изменились «Папины дочки» за десять лет

Сериал «Папины дочки» про семью Васнецовых вышел в 2007 году. с тех пор пять дочерей Сергея Васнецова заметно подросли.

Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна)

Лиза Арзамасова, сыгравшая роль девочки-ботаника с косичками и в больших очках, превратилась в настоящую красавицу и звезду большого кино. Из всех «Папиных дочек» Лиза сделала самую стремительную карьеру как актриса. Но и начинала она, кстати, не с «Папиных дочек». В четыре года Лиза дебютировала в кино и занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. Мама разместила фото Лизы на специальном сайте, и так девочка без блата получила приглашение на кастинг, а потом и роль в мюзикле «Энни». В 2007 году (год выхода «Папиных дочек») Лиза сыграла роль в спектакле Кирилла Серебренникова «Человек-подушка» на сцене МХТ им. А. П. Чехова.

После «Папиных дочек» Лиза много снималась в кино и приняла участие в проекте «Лед и пламень», где рассекала на коньках. Даже озвучила героиню мульта «Храбрая сердцем». И сейчас Лиза по-прежнему востребована: она работает в театре, снимается в кино, ее можно увидеть в свете и на обложках журналов. Судя по инстаграму звезды, она много путешествует, наслаждается работой и жизнью и прекрасно выглядит.

Сергей Гармаш и Дарья сыграла в сериале девочку-пацанку: она вечно в джинсах, свитшотах, кепках, с мячом. Даша тоже много работала после ТВ-проекта «Папины дочки» и закрепилась в киношной среде. В сериале «Гетеры майора Соколова» ей повезло поработать с такими мэтрами, как Андрей Панин Филипп Янковский . Но самое главное, на съемках этого проекта она встретилась со своим будущим мужем — Артуром Смольяниновым, который старше ее на 11 лет. Три года назад актриса подарила ему сына.

Дарья и Артур никому не рассказали о своей свадьбе и сейчас не дают интервью о совместной жизни. И наверное, это правильно: семью и чувства надо беречь.

В общем, из «Папиных дочек» в семейной жизни Мельникова точно выбилась в лидеры. Она первая невеста из Васнецовых, вышедшая замуж. И не ради штампа в паспорте, а по любви!

Дарья Мельникова и Артем Ткаченко в спектакле «Текст» // фото: Global Look Press

Из легкомысленной и романтичной брюнетки актриса Мирослава Карпович превратилась в блондинку. Ей уже 29 лет, и она очень сильно похудела, хотя и раньше пышными формами не отличалась.

В ситкоме Маша пользуется популярностью у противоположного пола и меняет ухажеров как перчатки. В жизни Маша Васнецова тоже настоящая секс-бомба. Причем в прямом смысле. Мирослава снялась в сессии для журнала Maxim и собрала рейтинг повыше, чем у Маши Малиновской ! За плечами у девушки картины «Новогодние сваты», «Тариф новогодний» и игра на сцене МХТ. Не сомневаемся, что у нее все впереди, лишь бы не худела, как Джоли.

Мирослава Карпович // фото: Global Look Press

Анастасия Сиваева, сыгравшая девушку-гота, девушку-оторву, очень серьезная в жизни. Она ко всему подходит основательно. И свою актерскую карьеру начинала в 7 лет с детского модельного агентства и Театра Вячеслава Зайцева . Потом было другое модельное агентство, где Даша продолжила развивать актерское мастерство и снялась в «Улице Сезам». Ее также можно увидеть в сюжетах «Ералаша», куда ее пригласил Борис Грачевский

Сейчас Настя не снимается и не мелькает на ТВ. Она поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения и собирается продолжить актерскую карьеру уже с новым багажом.

Анастасия Сиваева // фото: Global Look Press

Пуговка, или Полина, — самая маленькая из папиных дочек. Когда Екатерину взяли на эту роль, ей было всего 6 лет и на следующий год она пошла в первый класс. Образ маленькой симпатичной девочки активно использовали пиарщики. Пуговка снялась в нескольких рекламах детских товаров.

Екатерина профессионально занимается фигурным катанием. И вместо медведя рядом с ней (девушке все-таки уже 17 лет) теперь можно увидеть молодых людей. По крайней мере, год назад она опубликовала в соцсети фото с молодым человеком, но быстро его удалила. Наверное, постеснялась.

Екатерина Старшова // фото: Global Look Press