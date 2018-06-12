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Как изменились «Папины дочки» за десять лет
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Как изменились «Папины дочки» за десять лет 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Сериал «Папины дочки» про семью Васнецовых вышел в 2007 году. с тех пор пять дочерей Сергея Васнецова заметно подросли.
Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна)
Лиза Арзамасова, сыгравшая роль девочки-ботаника с косичками и в больших очках, превратилась в настоящую красавицу и звезду большого кино. Из всех «Папиных дочек» Лиза сделала самую стремительную карьеру как актриса. Но и начинала она, кстати, не с «Папиных дочек». В четыре года Лиза дебютировала в кино и занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. Мама разместила фото Лизы на специальном сайте, и так девочка без блата получила приглашение на кастинг, а потом и роль в мюзикле «Энни». В 2007 году (год выхода «Папиных дочек») Лиза сыграла роль в спектакле Кирилла Серебренникова «Человек-подушка» на сцене МХТ им. А. П. Чехова.
После «Папиных дочек» Лиза много снималась в кино и приняла участие в проекте «Лед и пламень», где рассекала на коньках. Даже озвучила героиню мульта «Храбрая сердцем». И сейчас Лиза по-прежнему востребована: она работает в театре, снимается в кино, ее можно увидеть в свете и на обложках журналов. Судя по инстаграму звезды, она много путешествует, наслаждается работой и жизнью и прекрасно выглядит.
Елизавета Арзамасова // фото: Global Look Press
Дарья Мельникова (Женя)
Дарья сыграла в сериале девочку-пацанку: она вечно в джинсах, свитшотах, кепках, с мячом. Даша тоже много работала после ТВ-проекта «Папины дочки» и закрепилась в киношной среде. В сериале «Гетеры майора Соколова» ей повезло поработать с такими мэтрами, как Андрей Панин, Сергей Гармаш и Филипп Янковский. Но самое главное, на съемках этого проекта она встретилась со своим будущим мужем — Артуром Смольяниновым, который старше ее на 11 лет. Три года назад актриса подарила ему сына.
Дарья и Артур никому не рассказали о своей свадьбе и сейчас не дают интервью о совместной жизни. И наверное, это правильно: семью и чувства надо беречь.
В общем, из «Папиных дочек» в семейной жизни Мельникова точно выбилась в лидеры. Она первая невеста из Васнецовых, вышедшая замуж. И не ради штампа в паспорте, а по любви!
Дарья Мельникова и Артем Ткаченко в спектакле «Текст» // фото: Global Look Press
Мирослава Карпович (Маша)
Из легкомысленной и романтичной брюнетки актриса Мирослава Карпович превратилась в блондинку. Ей уже 29 лет, и она очень сильно похудела, хотя и раньше пышными формами не отличалась.
В ситкоме Маша пользуется популярностью у противоположного пола и меняет ухажеров как перчатки. В жизни Маша Васнецова тоже настоящая секс-бомба. Причем в прямом смысле. Мирослава снялась в сессии для журнала Maxim и собрала рейтинг повыше, чем у Маши Малиновской! За плечами у девушки картины «Новогодние сваты», «Тариф новогодний» и игра на сцене МХТ. Не сомневаемся, что у нее все впереди, лишь бы не худела, как Джоли.
Мирослава Карпович // фото: Global Look Press
Анастасия Сиваева (Даша)
Анастасия Сиваева, сыгравшая девушку-гота, девушку-оторву, очень серьезная в жизни. Она ко всему подходит основательно. И свою актерскую карьеру начинала в 7 лет с детского модельного агентства и Театра Вячеслава Зайцева. Потом было другое модельное агентство, где Даша продолжила развивать актерское мастерство и снялась в «Улице Сезам». Ее также можно увидеть в сюжетах «Ералаша», куда ее пригласил Борис Грачевский.
Сейчас Настя не снимается и не мелькает на ТВ. Она поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения и собирается продолжить актерскую карьеру уже с новым багажом.
Анастасия Сиваева // фото: Global Look Press
Екатерина Старшова (Пуговка)
Пуговка, или Полина, — самая маленькая из папиных дочек. Когда Екатерину взяли на эту роль, ей было всего 6 лет и на следующий год она пошла в первый класс. Образ маленькой симпатичной девочки активно использовали пиарщики. Пуговка снялась в нескольких рекламах детских товаров.
Екатерина профессионально занимается фигурным катанием. И вместо медведя рядом с ней (девушке все-таки уже 17 лет) теперь можно увидеть молодых людей. По крайней мере, год назад она опубликовала в соцсети фото с молодым человеком, но быстро его удалила. Наверное, постеснялась.
Екатерина Старшова // фото: Global Look Press
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