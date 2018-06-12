Леонид Ярмольник выразил соболезнования в связи со смертью Якова Бранда 

«Вообще я с ним много лет дружил, он был замечательным, удивительным профессионалом, другом», — сказал Ярмольник.
По его словам, Бранд очень многих спасал и очень много помогал как врач.
Со своей стороны, президент НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия в беседе с Пятым каналом отметил, что страна потеряла талантливого хирурга, кардиохирурга, учителя, потеряла человека.
«Я потерял друга и сотрудника. Он оставил добрый и хороший след», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Бранд умер в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во вторник, 12 июня.