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Олег Меньшиков назвал спектакль «1900» программным для театра
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Олег Меньшиков назвал спектакль «1900» программным для театра 

RT на русском 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков во время визита в Оренбург рассказал о выборе спектаклей для гастрольного тура.
«Сразу отмечу, что «Оркестр мечты» мы покажем, как говориться, «по просьбам зрителей», а представить вам спектакль « 1900» считаю необходимым потому, что эту постановку считаю программной для театра. Что же касается «Гамлета», то познакомить жителей Оренбурга с поистине выдающейся актёрской работой Александра Петрова в роли принца датского, — просто необходимо!» — сказал Меньшиков.
Ранее актриса «Сатирикона» Глафира Тарханова в беседе с ИА «Хабаровский край» сравнила работу в театре и кино.
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