Олег Меньшиков назвал спектакль «1900» программным для театра 

Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков во время визита в Оренбург рассказал о выборе спектаклей для гастрольного тура.
«Сразу отмечу, что «Оркестр мечты» мы покажем, как говориться, «по просьбам зрителей», а представить вам спектакль « 1900» считаю необходимым потому, что эту постановку считаю программной для театра. Что же касается «Гамлета», то познакомить жителей Оренбурга с поистине выдающейся актёрской работой Александра Петрова в роли принца датского, — просто необходимо!» — сказал Меньшиков.
Ранее актриса «Сатирикона» Глафира Тарханова в беседе с ИА «Хабаровский край» сравнила работу в театре и кино.