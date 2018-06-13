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14 июня в Казани официально откроется Фестиваль болельщиков
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14 июня в Казани официально откроется Фестиваль болельщиков 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
14 июня в день старта чемпионата мира, в Казани заработает площадка фан-феста у центра семьи «Казан».
Она откроется праздничным шоу «Добро пожаловать в Казань». В нем примут участие лучшие творческие коллективы Казани и Татарстана, которые познакомят гостей с культурой Татарстана.
Начало фестиваля в 15.30. Для гостей выступят Государственный ансамбль песни и танца РТ, Государственный камерный хор РТ, ансамбль танца «Казань», барабанное шоу Drum Time, брейк-команда Action Man Crew, шоу театр «Шарм», театр танца «Мгновение», театр танца «Дорога из города», шоу-балет «Кристал», трио «Версия». А также певцы Алина Шарипжанова, Радик Салимов, Роман Плеханов, MC ZALI, Артур Хайрулин, Максим Прохоров, Диляра Вагапова с группой «Мураками».
Гостем церемонии станет талисман чемпионата мира — волк Забивака. В официальной церемонии открытия фестиваля примет участие посол чемпионата, экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков По окончании шоу в 18.00 начнется прямая трансляция матча Россия — Саудовская Аравия.
Вход на Фан-Фест бесплатный для всех желающих без предъявления паспорта болельщиков и билетов на чемпионат мира, сообщили «АиФ-Казань» в Дирекции спортивных проектов.
Напомним, Фан-фест будет работать до финала (15 июля). Предусмотрено 6 выходных дней (29 июня, 5, 8, 9, 12, 13 июля). Одновременно здесь смогут находиться 25 тысяч человек.
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