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Около 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Москве в первый день ЧМ-2018
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Около 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Москве в первый день ЧМ-2018 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Волжская правда
МОСКВА, 15 июня. Порядка 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Москве в день открытия чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).
Фестиваль болельщиков действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Чемпионат мира стартовал в четверг — в матче открытия на московском стадионе в «Лужниках» сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Максимальная единовременная вместимость фан-зоны в период трансляции матча Россия — Саудовская Аравия составила около 12 500 человек. Общая посещаемость фан-зоны за день (по состоянию на 23:00 мск) составила 66 800 человек.
Во время ЧМ-2018 фан-зоны будут действовать во всех городах турнира, в дни матчей на них можно будет бесплатно следить за играми на большом экране. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи в Москве состоятся на двух стадионах — «Лужники» и "Спартак".
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