Около 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Москве в первый день ЧМ-2018

МОСКВА, 15 июня. Порядка 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Москве в день открытия чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

Фестиваль болельщиков действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Чемпионат мира стартовал в четверг — в матче открытия на московском стадионе в «Лужниках» сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Максимальная единовременная вместимость фан-зоны в период трансляции матча Россия — Саудовская Аравия составила около 12 500 человек. Общая посещаемость фан-зоны за день (по состоянию на 23:00 мск) составила 66 800 человек.