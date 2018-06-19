Появилась программа Фестиваля болельщиков на 19 июня в Волгограде

Организаторы опубликовали расписание работы площадки Фестиваля болельщиков в Волгограде на 19 июня.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в 13:00 откроется площадка и в это же время посетителей ждет мастер-класс по дизайну и разукрашиванию мячей. В 15:00 стартует прямая трансляция матча Колумбия — Япония. В 16:45 пройдут соревнования на радаре и с гигантскими мячами и концерт группы «Небо рыб». В 18:00 состоится прямая трансляция матча Польша — Сенегал. В 19:45 запланировано выступление группы «Фолк-Экспресс». В 21:00 состоится прямая трансляция матча Россия — Египет.

Кроме того, в этот день пройдут соревнования по футбольному фристайлу, мастер-классы от вратарей и состязание юных спортсменов.

Известные спортсмены подпишут на мероприятии мячи и разыграют среди зрителей.

Еще одним событием феста станет флешмоб «Вперед, Россия!» — волонтеры и фанаты устроят самую большую волну болельщиков.

Закроется площадка фестиваля в 01:00.