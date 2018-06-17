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Стало известно, что волгоградцев ждет на Фестивале болельщиков 17 июня
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Стало известно, что волгоградцев ждет на Фестивале болельщиков 17 июня 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Появилась программа мероприятий, которые пройдут на фан фесте в Волгограде 17 июня. Посетителей ждут прямые трансляции игр, викторина, концерт.
Как сообщают организаторы, площадка фестиваля откроется в 13:00 и проработает до 01:00. В 13:30 можно будет увидеть выставку, посвященную истории футбола, поучаствовать в игровой программе TimeMachine. В 15:00 пройдет прямая трансляция матча Коста-Рика — Сербия. После 16:45 пройдет викторина между старейшими и юными фанатами на знание истории футбола, концерт группы Astronauts n all. В 18:00 посетителей фестиваля ждет прямая трансляция матча Германия — Мексика. В 19:45 пройдет концерт группы Бабба, а в 21:00 — прямая трансляция матча Бразилия — Швейцария.
В промежутках между матчами пройдет розыгрыш мяча с автографом легенды FIFA, бывшего игрока «Арсенала», английского футболиста Сола Кэмпбелла. Подробнее о том, как его получить, читайте здесь. Напомним, что Сол Кэмпбелл открывал в Волгограде 7 апреля Парк футбола.
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