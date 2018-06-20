Волгоградский Фестиваль болельщиков посетило почти 150 тысяч человек

Фестиваль болельщиков в Волгограде за пять дней с 14 июня посетило около 150 000 человек. По данным пресс-службы губернатора, в мероприятиях футбольного праздника участвуют десятки тысяч жителей области и гости города.