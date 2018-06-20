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Волгоградский Фестиваль болельщиков посетило почти 150 тысяч человек
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Волгоградский Фестиваль болельщиков посетило почти 150 тысяч человек 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Фестиваль болельщиков в Волгограде за пять дней с 14 июня посетило около 150 000 человек. По данным пресс-службы губернатора, в мероприятиях футбольного праздника участвуют десятки тысяч жителей области и гости города.
«Гости высоко оценивают уровень подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в Волгограде, особо отмечая гостеприимство, радушие и доброжелательность местных жителей, волонтеров, особую значимость Сталинградской Победы», — отметил губернатор Андрей Бочаров. Напомним, в день матча сборных Туниса и Англии стадион посетило более 41 000 зрителей. В качестве гостей на игре присутствовали генсекретарь FIFA Фатма Самура, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туниса в России Мохамед Али Шихи, полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов, председатель Оргкомитета «Россия 2018» Аркадий Дворкович. В ходе совещания было отмечено, что на территории «последней мили», площадке Фестиваля болельщиков и на стадионе мероприятия прошли без сбоев. Людей развозили автобусы-шаттлы, трамваи, троллейбусы, были организованы дополнительные электрички. Отметим, после матчей 22, 25 и 28 июня первые четыре электропоезда от «Мамаева кургана» пойдут до платформы «Акварель», остальные шесть продлены до Красноармейского района. Напомним, 22 июня состоится игра сборных Нигерии и Исландии, 25 июня — Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — Польши и Японии.
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