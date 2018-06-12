Артист музыкального театра в Рязанском районе получил премию международного конкурса 

II премию Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина в номинации «Оперетта» получил актер Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева Сергей Каныгин.
— Также Сергею Каныгину был присужден специальный приз Фонда Ирины Архиповой за лучшее исполнение арии из классической оперетты, который вручил народный артист СССР Владислав Пьявко, — сообщили в театре. — Артист исполнял арии из оперетт Легара, Кальмана и Оффенбаха.
Конкурс учрежден в 2006 году Ассоциацией музыкальных театров России и проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза театральной деятелей РФ, Министерства культуры и туризма Свердловской области и Фонда Герарда Васильева по сохранению и развитию жанра оперетты.