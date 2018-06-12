Алексей Бородин: Руководитель театра должен уметь совершать поступки

Художественный руководитель Российского молодежного театра Алексей Бородин приехал в летнюю резиденцию Союза театральных деятелей России на мастер-класс со слушателями международной летней школы, которая проходит под руководством председателя СТД Александра Калягина

Только что на Основной сцене РАМТа состоялась премьера его спектакля «Последние дни», о которой Алексей Владимирович перед встречей с молодыми актерами, приехавшими на обучение из 30 стран мира, рассказал «ВМ».

— Давно хотел поставить пьесу Михаила Булгакова «Последние дни». Но меня смущало в ней несколько моментов о дуэли Пушкина. Булгаков писал ее к 100-летию со дня гибели поэта, и там есть этакий «юбилейный след» — некоторая формалистика. Поэтому я дополнил постановку сценами из «Медного всадника» и новой пьесы Бориса Акунина . Таким образом, в моем спектакле «Последние дни» три автора: Булгаков, Пушкин и Акунин.

— Неожиданное партнерство Бориса Акунина с двумя великими драматургами. Расскажите, пожалуйста, историю союза трех авторов.

— Борис Акунин — давний автор, друг РАМТа. Спектакли по его произведениям «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия» идут в нашем театре. Борис Акунин предложил написать новую пьесу о жизни 17-летнего Петра I для нашего театра и сделал это. Произведение получилось интересное, но довольно длинное… Я посчитал возможным включить часть пьесы в спектакль «Последние дни». Напомню, что Петр I — один из героев поэмы Пушкина «Медный всадник», и пьеса Акунина повествует о нем до восшествия на трон.

— Пожелание молодым актерам, для которых вы проводили мастер-класс в летней школе СТД?

— Профессия актера требует мужества, упрямства, упорства, силы духа. Убежден в том, что победа, настоящий успех возможны только путем образования, культуры и ежедневной работы над собой. По-прежнему актуальны для всех нас слова Чехова : «По капли выдавливать из себя раба». Самое главное для человека — ощущение того, что свободен, а значит, дороже свободы нет ничего на свете.

— А правда, что в вашем рабочем кабинете в РАМТе была квартира Антона Павловича Чехова?

— Такая легенда существует, но я к ней отношусь, как к красивой легенде.