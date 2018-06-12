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Алексей Бородин: Руководитель театра должен уметь совершать поступки
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Алексей Бородин: Руководитель театра должен уметь совершать поступки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Художественный руководитель Российского молодежного театра Алексей Бородин приехал в летнюю резиденцию Союза театральных деятелей России на мастер-класс со слушателями международной летней школы, которая проходит под руководством председателя СТД Александра Калягина.
Только что на Основной сцене РАМТа состоялась премьера его спектакля «Последние дни», о которой Алексей Владимирович перед встречей с молодыми актерами, приехавшими на обучение из 30 стран мира, рассказал «ВМ».
— Давно хотел поставить пьесу Михаила Булгакова «Последние дни». Но меня смущало в ней несколько моментов о дуэли Пушкина. Булгаков писал ее к 100-летию со дня гибели поэта, и там есть этакий «юбилейный след» — некоторая формалистика. Поэтому я дополнил постановку сценами из «Медного всадника» и новой пьесы Бориса Акунина. Таким образом, в моем спектакле «Последние дни» три автора: Булгаков, Пушкин и Акунин.
— Неожиданное партнерство Бориса Акунина с двумя великими драматургами. Расскажите, пожалуйста, историю союза трех авторов.
— Борис Акунин — давний автор, друг РАМТа. Спектакли по его произведениям «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия» идут в нашем театре. Борис Акунин предложил написать новую пьесу о жизни 17-летнего Петра I для нашего театра и сделал это. Произведение получилось интересное, но довольно длинное… Я посчитал возможным включить часть пьесы в спектакль «Последние дни». Напомню, что Петр I — один из героев поэмы Пушкина «Медный всадник», и пьеса Акунина повествует о нем до восшествия на трон.
— Пожелание молодым актерам, для которых вы проводили мастер-класс в летней школе СТД?
— Профессия актера требует мужества, упрямства, упорства, силы духа. Убежден в том, что победа, настоящий успех возможны только путем образования, культуры и ежедневной работы над собой. По-прежнему актуальны для всех нас слова Чехова: «По капли выдавливать из себя раба». Самое главное для человека — ощущение того, что свободен, а значит, дороже свободы нет ничего на свете.
— А правда, что в вашем рабочем кабинете в РАМТе была квартира Антона Павловича Чехова?
— Такая легенда существует, но я к ней отношусь, как к красивой легенде.
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