13 июня в Театре Российской Армии состоится спектакль «Филумена Мартурано»

«Филумена Мартурано» — мелодрама в 2-х действиях, основанная на пьесе итальянского режиссера Эдуардо де Филиппо.

«Филумена Мартурано» — мелодрама в 2-х действиях, основанная на пьесе итальянского режиссера Эдуардо де Филиппо.

Эта сердечная, нежная и при этом по-доброму смешная история о любви и ненависти, о жизненных ценностях, о взаимоотношениях уже немолодой итальянской пары Доменико и Филумены, живущей под одной крышей четверть века, но так и не скрепленной узами брака. И казалось бы это уже ни к чему, пока гулящему Доменико не приходит в голову женится на молоденькой девушке. Эта новость — настоящий вызов для Филумены, готовой бороться за свое счастье. Ведь у нее на руках козырь, способный не только удержать, но и женить на себе своенравного Доменико, — он — кровный отец одному из трёх сыновей Филумены. Но как отцу распознать собственного сына?

Режиссер — заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Молостов

Перевод с итальянского А. Гусева