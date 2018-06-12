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13 июня в Театре Российской Армии состоится спектакль «Филумена Мартурано»
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13 июня в Театре Российской Армии состоится спектакль «Филумена Мартурано» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Филумена Мартурано» — мелодрама в 2-х действиях, основанная на пьесе итальянского режиссера Эдуардо де Филиппо.
«Филумена Мартурано» — мелодрама в 2-х действиях, основанная на пьесе итальянского режиссера Эдуардо де Филиппо.
Эта сердечная, нежная и при этом по-доброму смешная история о любви и ненависти, о жизненных ценностях, о взаимоотношениях уже немолодой итальянской пары Доменико и Филумены, живущей под одной крышей четверть века, но так и не скрепленной узами брака. И казалось бы это уже ни к чему, пока гулящему Доменико не приходит в голову женится на молоденькой девушке. Эта новость — настоящий вызов для Филумены, готовой бороться за свое счастье. Ведь у нее на руках козырь, способный не только удержать, но и женить на себе своенравного Доменико, — он — кровный отец одному из трёх сыновей Филумены. Но как отцу распознать собственного сына?
Режиссер-постановщик — Борис Морозов
Художник — Анастасия Глебова
Композитор — Рубен Затикян
Режиссер — заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Молостов
Художник по костюмам — Андрей Климов
Художник по свету — Тарас Михалевский
Режиссер по пластике — Айдар Закиров
Перевод с итальянского А. Гусева
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