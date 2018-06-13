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Полиция эвакуировала здание «Мемориала» в Москве после спектакля об Оюбе Титиеве
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Полиция эвакуировала здание «Мемориала» в Москве после спектакля об Оюбе Титиеве 

Говорит Москва 59 минут назад
Спектакль Театра.doc был посвящён арестованному председателю грозненского «Мемориала», передаёт «Новая газета».
Первоначально полицейские эвакуировали здание Театра.doc в Малом Казённом переулке, где в это время шёл другой спектакль. Сотрудники театра сообщили, что никаких угроз им не поступало, после чего полицейские поехали в офис «Мемориала». Когда они прибыли на место, спектакль про Титиева уже закончился.
Здание на Каретном ряду осмотрел кинолог, угроза взрыва в нём не подтвердилась, после чего оцепление было снято.
По мнению представителей театра, полиция хотела сорвать спектакль «Оюб».
Глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 января в Чечне. МВД республики заявляет, что в его машине нашли наркотики. Правозащитники считают дело политически мотивированным.
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