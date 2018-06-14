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В здании «Мемориала» в Москве после спектакля «Театра.doc» о Титиеве прошла эвакуация
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В здании «Мемориала» в Москве после спектакля «Театра.doc» о Титиеве прошла эвакуация 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Москве сотрудники полиции провели эвакуацию здания на Каретном Ряду, в котором располагается правозащитная организация "Мемориал". Людей попросили срочно покинуть помещение после спектакля «Театра.doc», посвященного арестованному главе грозненского отделения «Мемориала»
Оюбу Титиеву. Об этом
"Медиазоне"
сообщила режиссер театра Зарема Заудинова.
До этого полицейские эвакуировали здание «Театра.doc», расположенное по адресу: Малый Казенный переулок, 12. Накануне вечером никаких мероприятий в нем не проводилось.
Силовики приехали на Каретный ряд уже после окончания спектакля, поэтому зрителям они не помешали. После эвакуации всех находившихся в здании людей помещение осмотрел кинолог. Угроза взрыва не подтвердилась, после чего оцепление было снято.
Оюб Титиев был задержан 9 января в окрестностях Грозного. Его обвиняют по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). По версии следствия, правозащитник хранил в салоне машины два свертка с марихуаной весом 206,9 грамма и 0,94 грамма. Расследование уголовного дела уже завершено. Правозащитнику грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.
Титиев отрицает свою вину. По словам правозащитника, наркотики ему подбросили, а задержание инсценировали. Дело в отношении полицейских, задерживавших Титиева, Следственный комитет возбуждать
отказался, так как МВД не нашло нарушений в их действиях.
"Мемориал" считает Оюба Титиева политическим заключенным. Письмо в его поддержку подписали
60 человек, в том числе правозащитница Людмила Алексеева, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая и актриса Чулпан Хаматова. В мае Титиев был награжден премией Московской Хельсинкской группы за мужество, проявленное в защите прав человека.
Напомним, «Театр.doc» известен своими острыми постановками на актуальные темы. Так, в 2015 году в театре был поставлен документальный спектакль «Болотное дело». В 2017 году «Театр.doc» выпустил спектакль «Новая Антигона» по пьесе Елены Костюченко о матерях детей, погибших в 2004 году при теракте в школе в Беслане.
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