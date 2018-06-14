В здании «Мемориала» в Москве после спектакля «Театра.doc» о Титиеве прошла эвакуация

В Москве сотрудники полиции провели эвакуацию здания на Каретном Ряду, в котором располагается правозащитная организация "Мемориал" . Людей попросили срочно покинуть помещение после спектакля «Театра.doc», посвященного арестованному главе грозненского отделения «Мемориала»

Оюбу Титиеву. Об этом

"Медиазоне"

До этого полицейские эвакуировали здание «Театра.doc», расположенное по адресу: Малый Казенный переулок, 12. Накануне вечером никаких мероприятий в нем не проводилось.

Силовики приехали на Каретный ряд уже после окончания спектакля, поэтому зрителям они не помешали. После эвакуации всех находившихся в здании людей помещение осмотрел кинолог. Угроза взрыва не подтвердилась, после чего оцепление было снято.

Оюб Титиев был задержан 9 января в окрестностях Грозного. Его обвиняют по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). По версии следствия, правозащитник хранил в салоне машины два свертка с марихуаной весом 206,9 грамма и 0,94 грамма. Расследование уголовного дела уже завершено. Правозащитнику грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

Титиев отрицает свою вину. По словам правозащитника, наркотики ему подбросили, а задержание инсценировали. Дело в отношении полицейских, задерживавших Титиева, Следственный комитет возбуждать

отказался, так как МВД не нашло нарушений в их действиях.

"Мемориал" считает Оюба Титиева политическим заключенным. Письмо в его поддержку подписали