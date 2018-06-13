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Медведев поздравил Сергея Маковецкого с юбилеем
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Медведев поздравил Сергея Маковецкого с юбилеем 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ Сергея Маковецкого с 60-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.
"Замечательный актер, незаурядный и творческий человек, вы покорили сердца миллионов людей в нашей стране. Вам удается воплощать в жизнь самые разные, даже очень сложные, психологические характеры и образы", — говорится в сообщении.
Медведев отметил, что благодаря таланту и обаянию артиста такие персонажи, как Швабрин из «Русского бунта», Фима из «Ликвидации», Черненко из «72 метров», отец Александр из фильма «Поп» и другие получились «яркими, глубокими и искренними».
"У вас немало наград, но самая главная из них — это любовь зрителей, которые высоко ценят ваши работы", — заключил премьер.
Сергей Маковецкий — российский актер театра и кино, с 1980 года — артист Государственного академического театра имени Вахтангова. В кино известен своими ролями в фильмах «Брат 2», «Макаров», «12», «Поп», «72 метра», «Жмурки» и многими другими.
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