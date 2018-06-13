Ещё
«Женитьба» в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

«Женитьба» в Екатеринбурге 

Ревизор.ru 40 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В афише — спектакль «Женитьба» Н. В. Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. Это недавняя премьера спектакля, причем, Юрий Соломин сделал свою версию знаменитой комедии Гоголя. До того, как спектакль увидели зрители, прошел целый год. За этот длинный репетиционный период артисты взглянули на произведение Гоголя по— новому. Юрий Соломин признается, что «Женитьбу» мечтал поставить с детства. Это, конечно, шутка. Если серьезно, несколько раз брался и откладывал. По его словам, Гоголя не перещеголяешь. В пьесе есть все, что понятно и интересно современным зрителям. Юрий Соломин. Фото: topdialog.ru Я не первый — говорит он, — кто поставил «Женитьбу» в Малом театре. Первая постановка— в XIX-м веке, это был бенефис Михаила Семеновича Щепкина. Вторая постановка была приурочена к столетию со дня рождения Гоголя — в 1909-м. Если посчитать, то нынешняя «Женитьба»— поставлена через сто с лишним лет. В спектакле про капризную и разборчивую невесту и ее несимпатичных женихов играют наряду с молодыми актерами — Кариной Саханенко и Григорием Скряпкиным–народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев, Александр Ермаков, Владимир Дубровский, заслуженный артист России Александр Вершинин и др. 13 июня в 11:00 в здании ИА ТАСС-Урал пройдет пресс-конференция, посвященная открытию гастролей. С представителями СМИ встретятся артисты Малого театра.
Ревизор.ru: последние новости
Волгоградский НЭТ показал в столице российской провинции "Комедию вампиров" СМИ рассказали о культурной программе ЧМ-2018 в Волгограде Названы главные звёзды фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из кино в криминал: судьба Сергея Шевкуненко20
Тест: из какого фильма это животное?8
«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм13
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Анна Самохина: трагическая судьба актрисы
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение