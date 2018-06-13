«Женитьба» в Екатеринбурге 

В афише — спектакль «Женитьба» Н. В. Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. Это недавняя премьера спектакля, причем, Юрий Соломин сделал свою версию знаменитой комедии Гоголя. До того, как спектакль увидели зрители, прошел целый год. За этот длинный репетиционный период артисты взглянули на произведение Гоголя по— новому. Юрий Соломин признается, что «Женитьбу» мечтал поставить с детства. Это, конечно, шутка. Если серьезно, несколько раз брался и откладывал. По его словам, Гоголя не перещеголяешь. В пьесе есть все, что понятно и интересно современным зрителям. Юрий Соломин. Фото: topdialog.ru Я не первый — говорит он, — кто поставил «Женитьбу» в Малом театре. Первая постановка— в XIX-м веке, это был бенефис Михаила Семеновича Щепкина. Вторая постановка была приурочена к столетию со дня рождения Гоголя — в 1909-м. Если посчитать, то нынешняя «Женитьба»— поставлена через сто с лишним лет. В спектакле про капризную и разборчивую невесту и ее несимпатичных женихов играют наряду с молодыми актерами — Кариной Саханенко и Григорием Скряпкиным–народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев, Александр Ермаков, Владимир Дубровский, заслуженный артист России Александр Вершинин и др. 13 июня в 11:00 в здании ИА ТАСС-Урал пройдет пресс-конференция, посвященная открытию гастролей. С представителями СМИ встретятся артисты Малого театра.