Кто родился 13 июня

Рамзил Рафаилович Ишсарин (43 года), член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Работал в региональном исполкоме башкортостанского регионального отделения политической партии «Единая Россия» и общероссийской общественной организации «Опора России».

А ещё в этот день родились:

Александр Михайлович Петров (65 лет), Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Эстонской Республике. С 1977 года на дипломатической работе. Работал в посольстве нашей страны в Австрии и ФРГ, в генеральном консульстве в Мюнхене и Бонне. Был советником-посланником посольства России в ФРГ, заместителем директора Третьего европейского департамента МИД России . В августе 2015 года назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Эстонской Республике. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса.

Бойко Борисов (59 лет), премьер-министр Болгарии. Работал в противопожарном подразделении МВД страны. Занимал пост мэра Софии. В 2006 году основал и возглавил правоцентристскую партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

После победы в 2009 году его партии на парламентских выборах возглавил правительство страны. В 2013 году в связи с массовыми протестами из-за резкого подорожания электроэнергии Борисов подал в отставку. В 2014 году партия ГЕРБ вновь победила на парламентских выборах, и Бойко Борисов снова стал премьер-министром Болгарии. В ноябре 2016 года он ушёл в отставку.

На парламентских выборах в марте 2017 года его партия одержала победу, и Бойко Борисов в третий раз возглавил правительство Болгарии.

Клаус Йоханнис (59 лет), президент Румынии. Занимал пост мэра г. Сибиу. Возглавляет Национал-либеральную партию страны. В ноябре 2014 года одержал победу на выборах главы государства.

Шер Бахадур Деуба (72 года), премьер-министр Непала. Избирался депутатом парламента страны. Председатель партии Непальский конгресс.

С середины 1990-х годов неоднократно занимал пост премьер-министра: в 1995-1997, в 2001-2002 и в 2004-2005 годах. В 2017 году в четвёртый раз возглавил правительство Непала.

Сергей Васильевич Маковецкий (60 лет), актёр театра и кино. Народный артист РФ. После окончания в 1980 году Театрального училища имени Бориса Щукина был принят в труппу Театра имени Евг. Вахтангова, где работает до сих пор. На сцене этого театра актёр сыграл более двадцати ролей. Среди них, Ган-Дза-Лин в «Зойкиной квартире», Яго в «Отелло», Городничий в «Ревизоре», Тригорин в «Чайке». Сергей Маковецкий также плодотворно сотрудничает и с другими театрами, в частности с Московским драматическим театром имени К. С. Станиславского и «Современником».

В 1982 году началась кинематографическая карьера актёра. В его фильмографии более 70 фильмов и сериалов. Среди них, «Ретро втроём», «Сочинение ко Дню Победы», «Русский бунт», «72 метра», «Поп», «Ликвидация», «Дело гастронома №1» и другие любимые зрителями картины.