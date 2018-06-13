В школе № 1103 состоялась премьера спектакля «Вовка в тридевятом царстве»

Премьера по мотивам инсценировки В. Гроссмана прошла с большим успехом. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Участники театра-студии «Имаго», под руководством И. В. Алешечкиной репетировали «Вовку в тридевятом царстве» несколько месяцев. Родители маленьких артистов тоже принимали активное участие в постановке спектакля. Дети с большим удовольствием играли сказочных героев, ведь это была их первая крупная работа в театр-студии. И все получилось — зрители были в восторге от игры юных артистов.