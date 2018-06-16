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МАМТ готовит зрителей к премьере оперы «Макбет»
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МАМТ готовит зрителей к премьере оперы «Макбет» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) готовит публику к восприятию оперы Джузеппе Верди «Макбет». Премьера пройдет 20 июня. В субботу и воскресенье, в рамках постоянно действующего просветительского проекта «Студия» состоятся «Лекционные выходные» для потенциальных зрителей нового спектакля, сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.
"По традиции перед премьерой мы запускаем просветительскую кампанию, освещающую все стороны работы над спектаклем, постановку которого на нашей сцене осуществил известный драматический режиссер Кама Гинкас", — рассказала Горбунова.
По ее словам, в течение двух дней состоятся четыре лекции. «Сегодня в 12:00 мск мы будем говорить об экранизациях „Макбета“, лекция так и называется „Макбет“ в кино», а на 15:00 объявлена лекция «Макбет» — опера", где речь пойдет о великой партитуре Верди", — проинформировала Горбунова.
Она добавила, что две лекции также пройдут в воскресенье.
"Сначала музыкальный критик Наталия Сурнина предложит поразмыслить над вопросом: «Почему композиторы ХХ века так любят Шекспира?» История знает более 300 опер на шекспировские сюжеты, из них около 200 написаны после 1945 года. Завершит лекционный курс встреча с историком театра, шекспироведом Алексеем Бартошевичем, которая состоится в воскресенье в 16:00 мск", — сообщила Горбунова, утчонив, что лекции проводятся бесплатно, по предварительной записи.
Кроме того, в перерывах между лекциями у всех желающих есть возможность принять участие в розыгрыше билетов на генеральную репетицию «Макбета».
"Встречу с режиссером спектакля Камой Гинкасом и художником Сергеем Бархиным мы решили провести уже после премьеры, 23 июня в 13:00 мск, чтобы зрители смогли пообщаться с постановщиками и обсудить впечатления от увиденного", — заключила пресс-атташе МАМТ.
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