Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представляет оперу Дж. Верди «Макбет»

Верди был поглощен драматической мощью «Макбета» и называл шекспировскую пьесу одним из величайших творений человечества. В содружестве с Франческо Пьяве он написал текст либретто и создал, по сути, новаторское произведение: в партитуре «Макбета» композитор стал делать пометки не только музыкального, но и чисто театрального свойства; и, готовя премьеру первой редакции в 1847 году, особенно был требователен к актерским качествам певцов. Верди фиксировал сложную палитру эмоций каждого героя, подчиняя пение драматическому действию. Именно с «Макбета» чаще всего отсчитывают новый этап в истории оперного исполнительства: окончилась эпоха бельканто, и наступило время драматического пения.