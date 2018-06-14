Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представляет оперу Дж. Верди «Макбет» 

Верди был поглощен драматической мощью «Макбета» и называл шекспировскую пьесу одним из величайших творений человечества. В содружестве с Франческо Пьяве он написал текст либретто и создал, по сути, новаторское произведение: в партитуре «Макбета» композитор стал делать пометки не только музыкального, но и чисто театрального свойства; и, готовя премьеру первой редакции в 1847 году, особенно был требователен к актерским качествам певцов. Верди фиксировал сложную палитру эмоций каждого героя, подчиняя пение драматическому действию. Именно с «Макбета» чаще всего отсчитывают новый этап в истории оперного исполнительства: окончилась эпоха бельканто, и наступило время драматического пения.
Не случайно уже в ХХ веке к оперному «Макбету» Верди часто обращались режиссеры драмы. Новую постановку в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко готовит выдающийся драматический режиссер Кама Гинкас. Гинкас не переносит действие в современность, а напротив, — погружает нас в доисторические времена. Пространство Сергея Бархина напоминает марсианский пейзаж, вместе с режиссером художник выводит действие хорошо известной оперы за рамки привычных ассоциаций и аллюзий. Благодаря этому их спектакль выходит из обыденного пространства в макрокосм человеческого бытия. сценограф — Сергей Бархин, хореограф — Татьяна Баганова