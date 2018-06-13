На Дягилевском фестивале в Перми пройдут премьеры спектаклей известных режиссеров

ТАСС , 13 июня. Спектакли известных режиссёров впервые покажут на Дягелевском фестивале, который пройдёт в Перми с 14 по 24 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка, который выступит генеральным партнёром мероприятия.

Робер Лепаж, "Режиссеры, о которых идет речь, — это наиболее значимые мастера современного европейского театра: Ромео Кастеллуччи Ален Платель , Меридит Монк. Однако показом данных постановок фестиваль не ограничится: впервые к театральному форуму подготовлен специальный арт— проект, созданный питерскими художниками Аленой Коган и Вадимом Гололобовым", — рассказали в пресс-службе.

По информации Сбербанка, в ходе фестиваля также пройдут бесплатные мастер-классы для 50 студентов музыкальных образовательных учреждений из разных российских городов. «Лучшему студенту — участнику программы будет вручена специальная премия Сбербанка . Также победитель получит приглашение работать в 2019 году в фестивальном оркестре под руководством одного из талантливейших дирижеров нашего времени — Теодора Курентзиса », — сообщили в пресс-службе.

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул важность поддержки подобных мероприятий, позволяющих делать современное искусство доступным для жителей разных городов России. «Мы рады помочь в проведении такого яркого явления в жизни современной театральной России как Дягилевский фестиваль. С одной стороны, это дань уважения великому русскому постановщику, с другой — поддержка значимых культурных событий, ставшая для нашего банка традиционной. Мы и впредь будем оказывать содействие подобным инициативам», — сказал он.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Особенность фестиваля состоит в его мультижанровости: программа включает оперу, балет, спектакли, выступления трупп современного танца, изобразительные и фотовыставки, концерты симфонической, камерной, джазовой, этнической и рок-музыки, демонстрацию художественных фильмов, лекции и мастер-классы.