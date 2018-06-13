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Костромской театр решил закрыть сезон не спектаклем, а супершоу
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Костромской театр решил закрыть сезон не спектаклем, а супершоу 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В костромском драматическом решили закрыть очередной сезон по-новому, узнал KOSTROMA.TODAY. Закрытие сезона запланировано на 29 июня, и пройдет не так, как обычно.
Вместо спектакля театралам покажут костюмированное шоу. Формат, который выбрали в театре — это модное дефиле. Оно будет сопровождаться вокалом и танцевальными номерами.
«Мы покажем более 200 костюмов, которые использовались в спектаклях», — рассказали в театре.
Отметим, что до этого шоу уже попробовали показать в Кувейте, где театр был на гастролях. Правда, там некоторые костюмы пришлось сделать более целомудренными — например, прикрыть даже самые скромные вырезы на платьях актрис. Впрочем, это не помешало прессе Кувейта расхвалить выступление — заголовки в газетах были из серии «Костромские артисты взяли Кувейт».
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