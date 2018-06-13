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На XV Международном фестивале «Барабаны мира» научат лечить стресс музыкой
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На XV Международном фестивале «Барабаны мира» научат лечить стресс музыкой 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Юбилейный фестиваль пройдёт в этом году с 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах. В 2018-м «Барабаны мира» обещают стать беспрецедентными по количеству музыкантов и гостей. Ожидается участие порядка 4500 артистов из 50 городов. Уже подтвердили своё присутствие мастера из 12 стран. Барабанный лагерь начнёт работать незадолго до открытия фестиваля, с 25 до 29 июня. Здесь мастера поделятся своими традициями с теми, кто уже знаком с этим искусством. А для всех остальных мероприятия стартуют в предпоследний день лета. Гостей фестиваля будут ждать более 300 мастер-классов. Их научат использовать музыкальную терапию для снятия стресса. Желающие смогут принять участие в перформансе «Театр барабанов, ритма и звука» — организаторы уверяют, что инструментов хватит на всех.
Фото: «Барабаны мира»
В этом году на Федоровских лугах организуют крытое пространство перед сценой, а все происходящее на ней будет транслироваться на большой экран. Организаторы «Барабанов мира» приглашают гостей целыми семьями, ведь помимо музыкальной феерии, здесь будет организовано арт-пространство, а деревня ездовых собак развернёт свою локацию, так что гости — и большие, и маленькие — смогут вдоволь наобщаться с добродушными хаски. Фестиваль «Барабаны мира» за 15 лет стал настоящей визитной карточкой Самарской области. Не случайно, в этом году он получил президентский грант на развитие.
Фото: «Барабаны мира»
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