Макаров поздравил лауреатов Государственной премии РФ из Петербурга

Спикер ЗакСа отметил неоспоримые заслуги лауреатов и пожелал им здоровья. «Имена Юрия Темирканова и Бориса Эйфмана хорошо известны нескольким поколениям российских почитателей классической музыки и балета, — подчеркнул Макаров. — Благодаря яркому таланту, блестящим организаторским способностям, невероятной работоспособности этих выдающихся деятелей искусства знают во всем мире. Благодаря таким непревзойденным мастерам Санкт-Петербург сохраняет звание культурной столицы, а российское искусство остается эталоном мировой классической сцены».

В настоящее время Темирканов является художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии. Эйфман возглавляет Санкт-Петербургский академический театра балета.