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Макаров поздравил лауреатов Государственной премии РФ из Петербурга
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Макаров поздравил лауреатов Государственной премии РФ из Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил лауреатов Государственной премии РФ из Северной столицы — дирижера Юрия Темирканова и балетмейстера Бориса Эйфмана. Премии выдающимся петербуржцам вручил в День России президент Владимир Путин. Церемония состоялась в Кремле.
Спикер ЗакСа отметил неоспоримые заслуги лауреатов и пожелал им здоровья. «Имена Юрия Темирканова и Бориса Эйфмана хорошо известны нескольким поколениям российских почитателей классической музыки и балета, — подчеркнул Макаров. — Благодаря яркому таланту, блестящим организаторским способностям, невероятной работоспособности этих выдающихся деятелей искусства знают во всем мире. Благодаря таким непревзойденным мастерам Санкт-Петербург сохраняет звание культурной столицы, а российское искусство остается эталоном мировой классической сцены».
В настоящее время Темирканов является художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии. Эйфман возглавляет Санкт-Петербургский академический театра балета.
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