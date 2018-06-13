Екатеринбургская Опера решит половой вопрос

Екатеринбургский театр оперы и балета сразу же после завершения ЧМ-2018 ожидает длительная и дорогостоящая реставрация за счет средств федеральной казны. Аукцион по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро"

Согласно техзаданию, работы будут разделены на несколько этапов. С июля по август подрядчик займется гидроизоляцией фундаментов и демонтажом систе электроосвещения. С августа по ноябрь планируется установить в здании театра новую систему освещения.

Основные работы стартуют в январе 2019 года. Екатеринбургскую Оперу ожидает полная замена полов с разборкой оснований и древесноволокнистых покрытий, заменой линолеума, паркета, плинтусов и керамической плитки. Часть полов при этом планируется выполнить из гранитных и мраморных плит. Будут также обновлены дощатые полы в оркестровой яме.

Кроме того, предполагается реставрация потолков, стен, дверей, пожарной и охранной сигнализаций (включая автоматику дымоудаления), систем электроснабжения и мониторинга инженерных сетей.

Стартовая стоимость аукциона составляет 66,5 миллиона рублей. Компания, которой доверят реставрацию одного из лучших театров России, должна определиться 2 июля.

Стоит заметить, что в 2018 году запланированы также работы по реконструкции и благоустройству сквера перед Оперным театром. Территория была выбрана горожанами для приоритетного благоустройства в рамках рейтингового голосования, проходившего в Екатеринбурге с января по март.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в ходе работ по благоустройству планируется провести освещение сквера, оборудовать сквозные проходы, установить две ротонды и замостить площадку перед главным входом в сквер гранитной плиткой.

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