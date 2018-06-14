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Балет «Спартак» показали в поселении Сосенское
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Балет «Спартак» показали в поселении Сосенское 

Префектура ТиНАО города Москвы 26 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото:Ксения Левина
В Доме культуры «Коммунарка» поселения Сосенское 13 июня состоялась балетная постановка «Спартак».
— Был полный зрительный зал. Балет у нас очень любят, и на таких мероприятиях всегда аншлаг. Всего в постановке приняли участие около 40-ка артистов, — рассказал сотрудник ДК «Коммунарка». — Зрители были в восторге от игры актеров и боев, которые поставил мастер спорта по боксу и кикбоксингу, неоднократный победитель и призер международных турниров, заслуженный тренер по восточным единоборствам Андрей Макаров.
Отметим, что роль Спартака исполнил Сергей Скворцов, Красса — Алексей Конин, Фригии — Людмила Титова и Эгины — Марина Романова.
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