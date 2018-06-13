Малый театр привез в Екатеринбург спектакль «Женитьба» в постановке Юрия Соломина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Государственный академический Малый театр (Москва) представит в Екатеринбурге спектакль «Женитьба» Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина . Показы пройдут в рамках программы «Большие гастроли», сообщил в среду журналистам руководитель дирекции реализации программ Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Руслан Курбатов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Наша встреча посвящена гастролям Малого театра на Урале. Екатеринбург у нас всегда очень гостеприимный город, и на протяжении года неоднократно принимает программу «Большие гастроли» с участием ведущих театров страны… По итогам 2017 года в программе «Большие гастроли» приняли участие 237 театров нашей страны, в этом году мы поставили себе новый плановый показатель — порядка 300 театров посетят все 85 регионов нашей страны", — сказал Курбатов.

Постановку уже видели зрители в Ярославле и Костроме. По словам Людмилы Поляковой, показы прошли с большим успехом. «Мы работали так просто, мы не выкинули из Гоголя ни одной запятой, мы следовали только за автором… Самое интересное, что зритель откликается мгновенно… Произошла фантастическая метаморфоза и с нами, и со зрителями: Островский, Гоголь, Грибоедов стали очень современными», — пояснила она.

Купеческую дочь Агафью Тихоновну в постановке играет Карина Саханенко, она работает в труппе Малого театра третий год. «Это мой любимый спектакль, я его ждала, это очень ответственная работа и роль… Мне кажется, что зритель готов к Гоголю, он хочет смотреть Гоголя, в Москве я посмотрела порядка шести постановок „Женитьбы“ в разных театрах», — рассказала актриса.