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Малый театр привез в Екатеринбург спектакль «Женитьба» в постановке Юрия Соломина
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Малый театр привез в Екатеринбург спектакль «Женитьба» в постановке Юрия Соломина 

ТАСС 52 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Государственный академический Малый театр (Москва) представит в Екатеринбурге спектакль «Женитьба» Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. Показы пройдут в рамках программы «Большие гастроли», сообщил в среду журналистам руководитель дирекции реализации программ Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Руслан Курбатов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.
"Наша встреча посвящена гастролям Малого театра на Урале. Екатеринбург у нас всегда очень гостеприимный город, и на протяжении года неоднократно принимает программу «Большие гастроли» с участием ведущих театров страны… По итогам 2017 года в программе «Большие гастроли» приняли участие 237 театров нашей страны, в этом году мы поставили себе новый плановый показатель — порядка 300 театров посетят все 85 регионов нашей страны", — сказал Курбатов.
Премьера спектакля «Женитьба» в постановке Соломина состоялась в декабре 2017 года. Наряду с молодыми актерами в постановке заняты народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев, Александр Ермаков, Владимир Дубровский, Александр Вершинин. «Публика соскучилась по классическому воспроизведению этих пьес, всем надоело смотреть, что по этому поводу думает молодой режиссер», — отметила на пресс-конференции Ирина Муравьева.
Постановку уже видели зрители в Ярославле и Костроме. По словам Людмилы Поляковой, показы прошли с большим успехом. «Мы работали так просто, мы не выкинули из Гоголя ни одной запятой, мы следовали только за автором… Самое интересное, что зритель откликается мгновенно… Произошла фантастическая метаморфоза и с нами, и со зрителями: Островский, Гоголь, Грибоедов стали очень современными», — пояснила она.
Купеческую дочь Агафью Тихоновну в постановке играет Карина Саханенко, она работает в труппе Малого театра третий год. «Это мой любимый спектакль, я его ждала, это очень ответственная работа и роль… Мне кажется, что зритель готов к Гоголю, он хочет смотреть Гоголя, в Москве я посмотрела порядка шести постановок „Женитьбы“ в разных театрах», — рассказала актриса.
В Екатеринбурге «Женитьбу» представят 13 и 14 июня на сцене Дворца молодежи. «Большие гастроли» — это для нас очень надежный, верный партнер… Сегодня наш Свердловский театр драмы летит в Хабаровск со своими спектаклями, а в ноябре мы будем принимать хабаровский театр. Активно работает театр кукол, Театр юного зрителя задействован в программе", — отметила на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
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