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Алена Водонаева появилась на премии «Самые знаменитые люди Петербурга» в платье с горячим декольте и под руку с мужем
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Алена Водонаева появилась на премии «Самые знаменитые люди Петербурга» в платье с горячим декольте и под руку с мужем 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В театре им. В. Ф. Комиссаржевской прошла премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала Собака.ru.
На торжественной церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» были объявлены победители десяти номинаций. Главной миссией премии стала идея просвещения. Премию вручают петербуржцам, совершившим прорыв в той или иной области а также тем, чьи достижения изменили город в лучшую сторону.
Ведущими мероприятия стали Ксения Собчак и актер Никита Волков. В этом году награды в номинациях получили: «Кино» — Елизавета Боярская и Евгений Ткачук; «Театр» — Андрей Могучий; «Мода» — Покрас Лампас; «Музыка» — Сергей Шнуров, «Ленинград»; «Книги» — Александр Боровский; «Спорт» — Михаил Коляда.
Среди гостей мероприятия были: Алена Водонаева с мужем, Ника Белоцерковская, Алина Герман, Анастасия Брызгалова, Анастасия Алмазова и другие.
Смотри больше фото гостей в нашей галерее.
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Фото:пресс-служба
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