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Юные таланты из Сокола покорили жюри театрального фестиваля
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Юные таланты из Сокола покорили жюри театрального фестиваля 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
На международном фестивале детского русского театра «Турин-2018» студия «Этюд» школы № 1251 Сокола стала лауреатом в нескольких номинациях. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
В «Дни русского языка» мы узнали прекрасные новости: воспитанники студии получили по итогам фестиваля два диплома, а также заняли второе место в одной из номинаций, — говорится на сайте школы. — Почетная награда была на днях вручена и нашему педагогу: это благодарность правительства Москвы за вклад в развитие русского языка и русской культуры средствами театрального искусства».
Награду получила педагог театральной студии школы Юлия Казакова. (вт)
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