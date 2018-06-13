Юные таланты из Сокола покорили жюри театрального фестиваля

На международном фестивале детского русского театра «Турин-2018» студия «Этюд» школы № 1251 Сокола стала лауреатом в нескольких номинациях. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

В «Дни русского языка» мы узнали прекрасные новости: воспитанники студии получили по итогам фестиваля два диплома, а также заняли второе место в одной из номинаций, — говорится на сайте школы. — Почетная награда была на днях вручена и нашему педагогу: это благодарность правительства Москвы за вклад в развитие русского языка и русской культуры средствами театрального искусства».