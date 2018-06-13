В Москве проведут торги по точкам общепита в Измайловском парке

В Москве проведут торги по размещению 17 точек общественного питания в Измайловском парке. Победители получат право установить торговые павильоны у лодочной станции, на Майской и Октябрьской аллеях, на Соколином и Партизанском входах в парк.

Площадь павильонов варьируется от 24 до 47 кв. м со стартовой ценой от 86 тыс. до 152 тыс. рублей. Договор заключается на пять дет.

Подробности участия в аукционах на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты», а также по телефону +7 499 652 60 25.