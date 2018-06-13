Ещё
В Москве проведут торги по точкам общепита в Измайловском парке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Москве проведут торги по точкам общепита в Измайловском парке 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве проведут торги по размещению 17 точек общественного питания в Измайловском парке. Победители получат право установить торговые павильоны у лодочной станции, на Майской и Октябрьской аллеях, на Соколином и Партизанском входах в парк.
Площадь павильонов варьируется от 24 до 47 кв. м со стартовой ценой от 86 тыс. до 152 тыс. рублей. Договор заключается на пять дет.
Подробности участия в аукционах на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты», а также по телефону +7 499 652 60 25.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В профсоюзе посоветовали учительнице из Омска не оставлять работу из-за голых фото «Мир русского театра» покоряет Европу Юрий Грымов: Дивный новый мир Now
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм14
Тест: из какого фильма это животное?9
Артисты, которых убили съемки
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
05:46
Звезды, которые обожают фанатов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение