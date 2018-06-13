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К Сергею Афанасьеву приедут учиться режиссеры со всей России
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К Сергею Афанасьеву приедут учиться режиссеры со всей России 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Лаборатория академической режиссуры впервые пройдет в Новосибирске с 15 по 20 июня 2018 года. Как сообщает пресс-служба новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ, стажировки под руководством режиссеров первой величины — Римаса Туминаса, Льва Додина, Юрия Бутусова — регулярно проводятся для молодых постановщиков Союзом театральных деятелей Российской Федерации в Москве и Санкт-Петербурге. Но в этом году впервые состоится лаборатория мастера, живущего за пределами столиц.
Сергей Афанасьев — заслуженный деятель искусств РФ, создатель и художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра. Режиссер, поставивший за 30 лет более 120 спектаклей в театре и на учебной сцене, профессор кафедры актерского мастерства и режиссуры. Сергей Афанасьев приглашает молодых единомышленников, чтобы вернуться к истокам русского психологического театра и российской театральной школы. Лаборатория будет посвящена ключевым вопросам режиссуры и театральной педагогики, основанных на открытиях Станиславского, более известных как «система» или «метод».
С 15 по 20 июня ежедневные мастер-классы Сергея Афанасьева пройдут на базе Новосибирского театрального института и Новосибирского городского драматического театра п/р С. Афанасьева. Шестнадцати участникам лаборатории — из Москвы и Петербурга, Иркутска и Самары, Хакасии и Красноярска, а также из стран ближнего зарубежья (Киргизии, Казахстана) — будут предложены задания по анализу пьес, они смогут присутствовать на репетициях в НГДТ п/р Сергея Афанасьева и также на занятиях в театральном институте.
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