К Сергею Афанасьеву приедут учиться режиссеры со всей России

Льва Додина, Лаборатория академической режиссуры впервые пройдет в Новосибирске с 15 по 20 июня 2018 года. Как сообщает пресс-служба новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ, стажировки под руководством режиссеров первой величины — Римаса Туминаса Юрия Бутусова — регулярно проводятся для молодых постановщиков Союзом театральных деятелей Российской Федерации в Москве и Санкт-Петербурге. Но в этом году впервые состоится лаборатория мастера, живущего за пределами столиц.

Сергей Афанасьев — заслуженный деятель искусств РФ, создатель и художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра. Режиссер, поставивший за 30 лет более 120 спектаклей в театре и на учебной сцене, профессор кафедры актерского мастерства и режиссуры. Сергей Афанасьев приглашает молодых единомышленников, чтобы вернуться к истокам русского психологического театра и российской театральной школы. Лаборатория будет посвящена ключевым вопросам режиссуры и театральной педагогики, основанных на открытиях Станиславского, более известных как «система» или «метод».

С 15 по 20 июня ежедневные мастер-классы Сергея Афанасьева пройдут на базе Новосибирского театрального института и Новосибирского городского драматического театра п/р С. Афанасьева. Шестнадцати участникам лаборатории — из Москвы и Петербурга, Иркутска и Самары, Хакасии и Красноярска, а также из стран ближнего зарубежья (Киргизии, Казахстана) — будут предложены задания по анализу пьес, они смогут присутствовать на репетициях в НГДТ п/р Сергея Афанасьева и также на занятиях в театральном институте.