Очередное занятие по уличной латине пройдет в парке на Менжинского 14 июня

Цикл бесплатных уроков стартовал на минувшей неделе, рассказала режиссер культмассовых мероприятий ПКиО Олеся Кулинич

— Не стоит переживать, что пропустили первое занятие. Обучение построено таким образом, что начать можно в любой момент, на любом этапе: инструктор повторяет базовые шаги на каждом мастер-классе, — говорит Кулинич.

Она добавила, что в программу входят самые популярные латиноамериканские танцы; особенное внимание уделяется кизомбе. Гостей ждут в 19.00 в Зеленом театре. Адрес ПКиО — ул. Менжинского, 6, стр. 3. (иб)