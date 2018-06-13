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Очередное занятие по уличной латине пройдет в парке на Менжинского 14 июня
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Очередное занятие по уличной латине пройдет в парке на Менжинского 14 июня 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Цикл бесплатных уроков стартовал на минувшей неделе, рассказала режиссер культмассовых мероприятий ПКиО Олеся Кулинич.
— Не стоит переживать, что пропустили первое занятие. Обучение построено таким образом, что начать можно в любой момент, на любом этапе: инструктор повторяет базовые шаги на каждом мастер-классе, — говорит Кулинич.
Она добавила, что в программу входят самые популярные латиноамериканские танцы; особенное внимание уделяется кизомбе. Гостей ждут в 19.00 в Зеленом театре. Адрес ПКиО — ул. Менжинского, 6, стр. 3. (иб)
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