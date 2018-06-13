Артисты участвуют! Каждое утро Дягилевский фестиваль будет начинаться с бесплатной йоги у театра 

С 15 июня в Перми стартует Дагилевский фестиваль — яркое и громкое событие для мира культуры. Но и на нем не обходится без спортивных мероприятий. Так, с первого дня фестиваля по утрам для всех желающих в сквере у театра оперы и и балета будут проводить тренировки по йоге со специалистами йога-студии «Кора». Начинаться занятия будут в 9:00, длиться — час. Тренировки будут бесплатными для всех. Тренеры просят приносить с собой персональные коврики.
— Каждый день будут давать разные виды йоги, — говорит специалист центра Елена Бахур. — Это и авторские техники, и йога с приспособлениями, йога для начинающих. Те, кто придет на Yoga&Run, начнут занятие с легкой пробежки.
По совету специалиста, воду лучше взять с собой. Во время занятий ее пить не рекомендуется, а вот после — можно.
— Артисты тоже будут участвовать, — сказала Елена Бахур 59.ru. — Мы проводили занятия в прошлые годы, и участники фестиваля с удовольствием занимались.
Публикуем расписание занятий:
15 июня — Хатха-йога с Натальей Полушиной
16 июня — Йога Айгенгара с Алексеем Наумкиным
17 июня — Семейная йога с Аней Кылосовой
18 июня — Хатха-йога с Алиной Калининой
19 июня — Yoga&Run с Наташей Балашовой и Майей Королько
20 июня — Йога для начинающих с Розой Самариной
21 июня — Йогатерапия с Майей Дерябиной
22 июня — Йога Айенгара с Машей Секлецовой
23 июня — Женская йога с Ульяной Ужеговой
24 июня — Хатха-йога с Еленой Яковлевой
Занятия состоятся при любой погоде. В прохладные и дождливые дни они будут проходить на фестивальной веранде. Участников просят одеваться по погоде.
О других мероприятиях фестиваля можно узнать в программе 59.ru.