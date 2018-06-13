Артисты участвуют! Каждое утро Дягилевский фестиваль будет начинаться с бесплатной йоги у театра

С 15 июня в Перми стартует Дагилевский фестиваль — яркое и громкое событие для мира культуры. Но и на нем не обходится без спортивных мероприятий. Так, с первого дня фестиваля по утрам для всех желающих в сквере у театра оперы и и балета будут проводить тренировки по йоге со специалистами йога-студии «Кора». Начинаться занятия будут в 9:00, длиться — час. Тренировки будут бесплатными для всех. Тренеры просят приносить с собой персональные коврики.

— Каждый день будут давать разные виды йоги, — говорит специалист центра Елена Бахур. — Это и авторские техники, и йога с приспособлениями, йога для начинающих. Те, кто придет на Yoga&Run, начнут занятие с легкой пробежки.

По совету специалиста, воду лучше взять с собой. Во время занятий ее пить не рекомендуется, а вот после — можно.

— Артисты тоже будут участвовать, — сказала Елена Бахур 59.ru. — Мы проводили занятия в прошлые годы, и участники фестиваля с удовольствием занимались.

Публикуем расписание занятий:

15 июня — Хатха-йога с Натальей Полушиной

16 июня — Йога Айгенгара с Алексеем Наумкиным

17 июня — Семейная йога с Аней Кылосовой

18 июня — Хатха-йога с Алиной Калининой

19 июня — Yoga&Run с Наташей Балашовой и Майей Королько

20 июня — Йога для начинающих с Розой Самариной

21 июня — Йогатерапия с Майей Дерябиной

22 июня — Йога Айенгара с Машей Секлецовой

23 июня — Женская йога с Ульяной Ужеговой

Занятия состоятся при любой погоде. В прохладные и дождливые дни они будут проходить на фестивальной веранде. Участников просят одеваться по погоде.

О других мероприятиях фестиваля можно узнать в программе 59.ru.