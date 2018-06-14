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«Большие гастроли» привезли в Курскую область два московских театра
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«Большие гастроли» привезли в Курскую область два московских театра 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Курской области в рамках сотрудничества фестиваля АРТ-ОКНО с федеральной программой «Большие гастроли» стартовали гастроли Московского Губернского театра и Московского театра кукол.
Зрители в Курске увидят спектакли Московского Губернского театра «Вишневый сад» в постановке Сергея Безрукова и «Веселый солдат» по повести Астафьева с участием Бориса Галкина и Ильи Малакова, музыкально-пластический спектакль «Книга джунглей. Маугли» и «ФильмФильмФильм», основой которого стали песни из известных советских кинофильмов. Московский театр кукол (МТК) представит в Курске спектакли «Знаменитый Мойдодыр» по мотивам произведения Чуковского, «Золотой ключик, или приключения Буратино» по мотивам сказки Толстого и «Все мыши любят сыр» по сказке известного венгерского писателя Дюла Урбана.
Жители Железногорска смогут увидеть «Знаменитый Мойдодыр», «Золотой ключик, или приключения Буратино» в исполнении МТК, а также спектакль для детей и взрослых «Маленькая колдунья» по мотивам сказки О. Пройслера — подарок для железногорцев от Губернского театра и фестиваля АРТ-ОКНО.
Спектакли пройдут на сценах Курского драматического театра им. А. С. Пушкина и Курского театра кукол, в Железногорске — на сцене Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа.
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО начат в 2017 году благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт». Его цель — обеспечение равного доступа к культуре на территории России и творческого диалога между регионами и культурными центрами страны.
Федеральная программа «Большие гастроли» с 2014 года знакомит зрителей с лучшими театральными проектами из разных регионов России и способствует развитию культурного диалога между регионами страны.
Гастроли Московского Губернского театра и Московского театра кукол в Курской области пройдут 14-18 июня. Подробности и график спектаклей — на сайте «Больших гастролей».
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